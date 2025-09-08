Criza Venezuela-SUA: Maduro confirmă desfăşurarea a 25.000 de soldaţi la frontiere

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime, în cadrul crizei cu SUA, care au desfăşurat nave de război în apropierea apelor venezuelene, transmite luni AFP.

‘Am ordonat desfăşurarea a 25.000 de bărbaţi şi femei ai glorioasei noastre Forţe armate naţional bolivariene (FANB)’, a afirmat Maduro într-un mesaj duminică seara pe reţele sociale, confirmând declaraţiile ministrului apărării, Vladimir Padrino Lopez.

El a anunţat întăriri în ‘Zona bi-naţională de pace’ (frontiera cu Columbia) şi la ieşirea la Marea Caraibelor, unde se află rafinăriile de petrol cele mai importante ale ţării, precum şi la faţada estică, mai ales în Delta Amacuro, la frontiera cu Guyana, transmite Agerpres.

‘Această mobilizare are ca obiectiv principal apărarea suveranităţii naţionale, securitatea ţării şi lupta pentru pace’, a afirmat preşedintele Maduro.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că armata SUA va doborî avioanele venezuelene pe care le consideră o ameninţare pentru desfăşurarea navală a SUA în zonă, care, potrivit versiunii oficiale a Casei Albe, este o operaţiune antidrog.

Surse din interiorul administraţiei Trump au indicat că nu exclud atacuri pe teritoriul venezuelean împotriva unor instalaţii atribuite cartelurilor de droguri.

Săptămâna trecută, flota americană a scufundat o barcă ce avea la bord 11 presupuşi traficanţi de droguri care, potrivit Statelor Unite, plecaseră din Venezuela.

Armata Venezuelei numără în jur de 123.000 de membri, potrivit unor surse militare. Lor li se adaugă 220.000 de membri ai miliţiei, care, potrivit lui Maduro, au fost deja chemaţi sub drapel şi vor fi mobilizaţi în zilele următoare.

Ministrul apărării a anunţat duminică ‘o întărire specială suplimentară faţă de desfăşurarea existentă’ de 10.000 de militari, cărora li se adaugă alţi 15.000.