G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii…

Autostrada A1 Sibiu Pitești lotul Curtea de Argeș Pitești
Sursa foto: Cristian Pistol

Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti / Dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme de 2027 – VIDEO

Articole19 Sep • 384 vizualizări 0 comentarii

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, vineri, că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti, fiind mobilizaţi 620 de muncitori şi 200 de utilaje. Pistol apreciază că, dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme de 2027 când este termenul contractual, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti (A1)! Antreprenorul austriac (PORR Construct) aşterne asfalt pe primii kilometri ai secţiunii cuprinse între Curtea de Argeş şi Tigveni (10 km)”, a transmis, vineri, Cirstian Pistol.

Directorul CNAIR a precizat că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproape 80%, fiind mobilizaţi în şantier 620 de muncitori şi 200 de utilaje.

”Staţia de asfalt, cea de betoane şi baza de producţie a prefabricatelor funcţionează şi asigură un flux continuu de materiale necesare activităţilor în şantier. Continuă şi lucrările pentru finalizarea celor două galerii ale tunelului Momaia (structură de rezistenţă, instalaţii, terasamente), în lungime de aproximativ 1.350 m. Dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme decât prevede termenul contractual (2027)”, a mai transmis Pistol.

Valoarea contractului, finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, este de 1,67 miliarde lei (fără TVA).

Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti – Tigveni – Curtea de Argeş – are o lungime de 9,86 km şi este localizată în judetul Argeş. Pe traseu sunt prevăzute 9 poduri, 3 pasaje, 1 tunel şi 1 nod rutier.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Asfalt și borduri pe Via Transilvanica. Alin Ușeriu acuză că ”un brand de țară al României riscă să fie compromis de autoritățile locale” / Consiliul Județean Mureș, acuzat că asfaltează drumul pentru a face piste de biciclete

Articole18 Iul 2025
8 comentarii

Grindeanu, despre podul de la Brăila: E clar că vechea soluţie tehnică legată de modul în care a fost făcută priza dintre asfalt şi tablierul podului a fost greşită / Au venit cu o nouă soluţie, va fi analizată

Articole7 Aug 2024
4 comentarii
Sursa Foto: Facebook

Sistem de management al traficului la Buzău cu senzori în asfalt şi camere de supraveghere similar celor din Doha şi Roma / ”Este cel mai modern din ţară. Sunt instalaţi în jur de 40 de senzori, în jur de 160 de bucle inductive, 500 de semafoare în 24 de intersecţii”

Articole11 Dec 2023
6 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.