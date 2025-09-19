Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti / Dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme de 2027 – VIDEO

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, vineri, că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti, fiind mobilizaţi 620 de muncitori şi 200 de utilaje. Pistol apreciază că, dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme de 2027 când este termenul contractual, transmite News.ro.

”A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti (A1)! Antreprenorul austriac (PORR Construct) aşterne asfalt pe primii kilometri ai secţiunii cuprinse între Curtea de Argeş şi Tigveni (10 km)”, a transmis, vineri, Cirstian Pistol.

Directorul CNAIR a precizat că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproape 80%, fiind mobilizaţi în şantier 620 de muncitori şi 200 de utilaje.

”Staţia de asfalt, cea de betoane şi baza de producţie a prefabricatelor funcţionează şi asigură un flux continuu de materiale necesare activităţilor în şantier. Continuă şi lucrările pentru finalizarea celor două galerii ale tunelului Momaia (structură de rezistenţă, instalaţii, terasamente), în lungime de aproximativ 1.350 m. Dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme decât prevede termenul contractual (2027)”, a mai transmis Pistol.

Valoarea contractului, finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, este de 1,67 miliarde lei (fără TVA).

Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti – Tigveni – Curtea de Argeş – are o lungime de 9,86 km şi este localizată în judetul Argeş. Pe traseu sunt prevăzute 9 poduri, 3 pasaje, 1 tunel şi 1 nod rutier.