Cristian Moş, fondatorul USR Timiş, anunţă că va candida ca independent la Primăria Timişoara / ”Fritz şi Nica s-au luat în braţe după 4 ani de zile în care s-au scuipat”

Fondatorul USR Timiş Cristian Moş, care în urmă cu câteva zile afirma că USR nu îl mai reprezintă, a anunţat, joi, că va candida ca independent la funcţia de primar al municipiului Timişoara, anunță News.ro.

”Sunt membru fondator USR Timiş, l-am construit alături de colegii mei, am vrut un alt mod de a face politică. Am căutat candidat pentru Primăria Timişoara acum 4 ani de zile. Atunci am crezut că acest om, Dominic Fritz, va respecta aceleaşi principii cu care am plecat la drum. El îşi căuta probabil partid din partea căruia să candideze. Acum filiala USR Timiş a ajuns să fie un partid la fel ca celelalte partide. (…) În lipsa unui leadership, cu o filială judeţeană moartă, fără o direcţie reală, am transmis şi celor din partid, şi celor de la nivel naţional, am decis că îmi continuu mandatul de vicepreşedinte cu care am fost mandatat până la final, ca să-mi duc proiectele la final, şi mă retrag în privat. Dar, văzând că în ultimele zile, Fritz şi Nica s-au luat în braţe după 4 ani de zile în care s-au scuipat, văzând cum un partid, pe care l-am construit şi în care au crezut mulţi oameni, a devenit doar un utilaj pentru un grup restrâns de persoane şi, mai mult, se asociază cu dinozauri politici precum Băsescu-Orban, nu am putut să stau cu mâinile în sân. Tocmai pentru că sunt acel om care din stradă a intrat în politică, pentru că în 2019 şi 2020 am luptat împotriva PSD-ului şi pentru că sunt un om liber, am decis să candidez la Primăria Timişoara”, a declarat Cristian Moş, joi, într-o conferinţă de presă.

Moş a afirmat că în timpul acestui mandat, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, a fost denigrat de colegii săi de la USR care i-au reproşat că nu spune nimic rău de Alin Nica, liderul CJ Timiş.

„Dacă aşa s-au gândit ei să mă denigreze şi să mă scoată din viaţă politică…nu-i nimic nou în treaba asta cu denigratul… colegi de-ai mei, în ultimii 3-4 ani de când conducerea filialei e coordonată de acest duo Fritz-Laţcău, au dus în altă direcţie ceea ce înseamnă USR Timiş. Dacă până acum 3-4 ani, focusul era pe «să aducem oameni oneşti, competenţi, să construim, să avem filiale peste tot în judeţ, să fim o forţă», acum vorbim despre cum să facem să săpăm oamenii din jurul nostru care ar putea la un moment dat să ne contrazică. (…) De ce spun despre denigrare? Pentru că, încă de la începutul mandatului, colegi de-ai mei încercau să spună în interiorul filialei, ori prin oraş, că eu am bătut palma cu PNL, pentru că, vezi Doamne, colaborăm prea bine cu Nica. Ei au vrut să stau în CJT şi să-l spionez pe Nica că să dau informaţii spre USR, ca Nica să poată fi atacat. De aceea aş fi bătut palma cu PNL să merg la PNL. Asta se zicea. Mi s-a spus textual că «de ce nu zic nimic rău de Nica». Pentru mine era evident că nu puteam să stau în CJT să-l spionez pe domnul Nica, sau să-l atac pe Nica, pentru că cetăţenii m-au votat să fac 4 ani de zile muncă pentru cetăţeni, să reuşesc să aduc proiecte pentru Timiş, să muncesc pentru Timiş”, a adăugat Moş.

Cristian Moş a precizat şi că nu îl va vota pe Alin Nica pentru conducerea Consiliului Judeţean Timiş.

”Dacă mă veţi întreba dacă voi vota cu Nica la CJT, va zic cu mâna pe inima că nu”, a spus Moş.

Fondatorul USR Timiş Cristian Moş, care este şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, a transmis, luni, într-un comunicat de presă, că se află în imposibilitatea de a mai susţine proiectul USR şi că filiala Timiş a USR nu îl mai reprezintă, deoarece nu este decât ”un instrument de manevră” pentru primarul Timişoarei, Dominic Fritz, şi preşedintele CJ, Alin Nica.