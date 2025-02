Crin Antonescu: Prima mare minciună pe care un anumit candidat, ca să nu zic mai mulţi, o spun este aceea că guvernul acesta, premierul, majoritatea parlamentară sunt ilegitime. Nu, sunt pe deplin legitime, după cum legitimi sunt şi ei în Opoziţie

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat joi, la Buzău, că prima mare minciună pe care un anumit candidat, ca să nu zică mai mulţi, o spun este aceea că guvernul acesta, premierul, majoritatea parlamentară sunt ilegitime. ”Nu, sunt pe deplin legitime, după cum legitimi sunt şi ei în Opoziţie”, a mai spus Antonescu, transmite News.ro.

”Acum trei luni, nu-mi dădea prin cap că mă voi reîntoarce în viaţa politică, nu-mi dădea prin cap că aş putea candida la preşedinţia României sau altei ţări şi nu-mi dădea prin cap că aş putea fi candidatul PSD-ului”, a spus Crin Antonescu la Buzău. El a precizat că niciunul din noi nu ştie cine va câştiga aceste alegeri, pentru că acest verdict, acest rezultat stă în mâna a milioane de români care votează fiecare cum vrea el şi aproape niciunul cum vrem noi.

”Ceea ce putem fi noi siguri este că ne batem pentru o cauză bună, că ne batem cu gânduri bune şi în ce mă priveşte privitor la această alianţă politică şi la candidatura mea nu mă sfiesc, fără falsă modestie, să o spun că e singura soluţie rezonabilă pentru România, în această conjunctură în care ne aflăm”, a mai spus el.

Antonescu a precizat că Parlamentul actual al României este un parlament legitim iar osatura administraţiei locale a ţării stă pe aleşi legitim.

”Guvernul acesta al României, singurul guvern posibil în această componenţă a Parlamentului, dacă vrem să avem un anumit program, o anumită orientare şi anumite ţinte, este un guvern legitim. Deci prima mare minciună pe care un anumit candidat, ca să nu zic mai mulţi, şi ceea ce astăzi în Parlament este opoziţia în România, pe care o spun este aceea că guvernul acesta, premierul acesta, Marcel Ciolacu, majoritatea aceasta parlamentară sunt ilegitime. Nu, sunt pe deplin legitime, după cum legitimi sunt şi ei în opoziţie. E un guvern legitim nu numai prin votul cetăţenilor şi prin votul din Parlament de investire, e un guvern legitim şi un premier legitim prin ceea ce au făcut, dacă luăm numai ultimii ani, în România”, a arătat Crin Antonescu.

Candidatul coaliţiei a amintit că s-a ridicat MCV-ul, s-a obţinut aderarea deplină la spaţiul Schengen.

”Nu e vorba doar de faptul că suntem trataţi, din punct de vedere al prestigiului şi conduitei, ca orice alt cetăţean al Uniunii Europene, dar e vorba de consecinţele economice ale acestei aderări la Schengen. Ani de zile am deplâns faptul că autorităţile nu sunt capabile să convingă omologii europene, Comisia Europeană, ţările membre, o ţară sau alta, Olanda, Germania, Austria, să obţinem intrarea în Schengen. Şi când am obţinut intrarea în Schengen, nimeni nu are niciun merit, nu e mare chestie, ca şi cum n-ar fi”, a spus Antonescu.

El a precizat că s-a mai obţinut ceva ce el nu credea că mai obţinem, viza pentru Statele Unite. ”Nimeni nu mai pomeneşte azi de viza pentru Statele Unite”, a completat Antonescu.