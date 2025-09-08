Coreea de Sud își repatriază cei 300 de muncitori de la fabrica Hyundai reținuți și încătușați, în timp ce SUA promit mai multe razii la angajatori

Coreea de Sud se pregătește să aducă acasă muncitorii sud-coreeni după o razie în statul american Georgia de săptămâna trecută, a declarat duminică un oficial prezidențial sud-coreean, în timp ce administrația Trump a promis mai multe razii la companii, transmite Reuters.

Negocierile pentru eliberarea celor aproximativ 300 de sud-coreeni reținuți s-au încheiat, iar procesul de eliberare din custodie este în desfășurare, a precizat duminică seara biroul prezidențial al Coreei de Sud.

Un avion charter va fi trimis pentru a-i aduce înapoi imediat ce procesările din partea celor două țări vor fi finalizate, a mai transmis biroul într-un comunicat.

Agenția de presă Yonhap l-a citat pe consulul general al Coreei de Sud la Washington, Cho Ki-joong, care a spus că muncitorii vor urca probabil în avion miercuri.

Reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă nu au răspuns la solicitările de comentarii, în timp ce responsabilul de la Casa Albă pentru granițe, Tom Homan, a promis separat extinderea raidurilor privind imigrația la locurile de muncă.

Mai târziu, duminică, președintele american Donald Trump a adoptat un ton mai conciliant, dar a reafirmat promisiunea de a impune o politică strictă privind imigrația, cerând companiilor străine care investesc în SUA să „respecte legile noastre privind imigrația”.

„Investițiile voastre sunt binevenite și vă încurajăm să aduceți LEGAL oameni foarte inteligenți, cu un talent tehnic extraordinar, pentru a construi produse de clasă mondială, și vom face posibil acest lucru rapid și legal”, a scris el pe platforma sa de socializare. Trump a postat mesajul la scurt timp după ce le-a spus reporterilor că va analiza ce s-a întâmplat, dar că incidentul nu a afectat relația sa cu Coreea de Sud.

Agenții federali americani au arestat aproximativ 475 de muncitori la fabrica de baterii auto Hyundai din Ellabell, Georgia, joi, în cea mai mare operațiune de acest fel din istoria investigațiilor Departamentului pentru Securitate Internă.

Trump a făcut din imigrație un pilon al administrației sale și a intensificat deportările la nivel național de la preluarea mandatului în ianuarie. De asemenea, și-a sprijinit planul economic, în mare parte, pe atragerea altor țări și companii străine să investească în Statele Unite.

Reținerea celor 475 de muncitori, dintre care aproximativ 300 sud-coreeni, la fabrica de baterii pentru mașini Hyundai aflată în construcție, a provocat șoc și consternare la Seul, mai ales că a venit la doar 10 zile după un summit între președinții SUA și Coreei de Sud, unde s-au angajat să consolideze legăturile economice.

Guvernul sud-coreean și-a exprimat regretul pentru arestări și pentru difuzarea publică a imaginilor care arată operațiunea majoră a autorităților americane de imigrație, în care vehicule blindate au fost folosite pentru a reține muncitori încătușați și transportați în custodie.

DHS a spus anterior că operațiunea a fost executată în baza unui mandat judiciar de percheziție, în legătură cu presupuse practici ilegale de angajare. Un oficial vamal a declarat că mulți dintre cei arestați nu aveau autorizația corespunzătoare de imigrație pentru a lucra pe șantier.

