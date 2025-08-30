Controversa din jurul Roblox a trecut la un nou nivel, cu influenceri interziși pe platformă, acțiuni în instanță și politicieni/ Ce opinie au trei preadolescenți care îl utilizează

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Controversele din jurul platformei Roblox datează de câțiva ani buni, jocul având 111 milioane de utilizatori lunar, cei mai mulți din rândul preadolescenților. De mulți ani, comunitatea jocului Roblox s-a plâns de faptul că există foarte multe jocuri care au conținut explicit, și orice utilizator putea intra pe aceste jocuri.

Jocul a fost criticat pentru dificultățile în prevenirea hărțuirii minorilor pe platformă. O anchetă Bloomberg a dezvăluit că, din 2018, cel puțin 24 de persoane au fost arestate pentru abuzuri sau răpiri ale unor minori pe care i-au cunoscut în Roblox. https://techrider.ro/gaming/roblox-introduce-verificarea-varstei-prin-selfie-video-si-noi-masuri-de-siguranta-pentru-copii/

Platforma a anunțat periodic măsuri de siguranță sporite.

Totuși, în luna august a izbucnit un nou scandal avându-l în centru pe un cunoscut Youtuber, Schlep, cu 1,6 milioane de abonați, care a criticat constant platforma, a acuzat compania că a ignorat în mod repetat dovezile prezentate de el și de alți streameri vigilenți și susține că a contribuit la depistarea și arestarea a șase pedofili care activau pe platformă. Acesta spune că Roblox l-ar fi interzis pe platformă și că i-a închis toate conturile, mai mult, că a depus plângere împotriva sa, scrie The Independent.

Schlep a publicat informațiile provenind de la Roblox într-un videoclip pe YouTube care a strâns 4,6 milioane de vizualizări.

Distribuind scrisoarea completă pe platforma X, în data de 9 august, reiese că avocații companiei au invocat încălcări precum simularea punerii în pericol a copiilor și partajarea informațiilor personale. Aceștia au susținut că astfel de acțiuni au ocolit canalele oficiale de moderare. Postarea are peste 633.000 de vizualizări.

Implicarea politicienilor, inclusiv acțiune la nivel de stat american

Scandalul a inflamat comunitatea celor pasionați de jocuri online și au fost create mai multe petiții pentru susținerea lui Schlep și demisia CEO-ului Roblox, David Baszucki.

Povestea a trezit inclusiv interesul politicienilor, un congresman democrat, Ro Khanna, a susținut public campania împotriva Roblox , într-un video postat de Schlep și a inițiat în 14 august propria petiție online, pe website-ul său oficial, cu ținta de a obține 1 milion de semnături în câteva zile – dar rezultatul final nu este încă cunoscut.

Tot în această lună, statul american Louisiana a dat în judecată platforma de jocuri online Roblox, susținând că site-ul extrem de popular a perpetuat un mediu în care prădătorii sexuali „prosperă, se unesc, vânează și fac victime în rândul copiilor”, transmite CNN.

Procesul, intentat la tribunalul statului de către procurorul general al Louisianei, Liz Murrill, susține că Roblox nu a implementat măsuri de siguranță eficiente pentru a proteja utilizatorii copii de prădătorii adulți.

„Din cauza lipsei unor protocoale de siguranță în Roblox, acesta pune în pericol siguranța copiilor din Louisiana”, a declarat Murrill într-un comunicat de presă. „Roblox este inundat de conținut dăunător și prădători de copii, deoarece prioritizează creșterea numărului de utilizatori, veniturile și profiturile în detrimentul siguranței copiilor.”

O sinteză a întregii controverse, detaliată de Forbes, aici.

Ce spun utilizatorii?

Cei mai mulți utilizatori sunt preadolescenți și scandalul din jurul platformei nu a rămas departe de interesul acestora.

Sebastian are 13 ani și joacă constant Roblox, chiar în fiecare zi. El s-a documentat despre toată controversa, este preocupat de siguranța online și consideră că Schlep merită susținut.

„Mie personal nu mi s-a întâmplat nimic neplăcut însă cred că se poate întâmpla pentru că au existat foarte multe plângeri privind siguranța minorilor, și de mai mulți ani, nu doar de curând”, spune el pentru TechRider/G4Media.

Pe de altă parte, el recunoaște că nu toți amicii lui sunt la fel de interesați de problemele din spatele platformei de jocuri.

Un alt utilizator, Darius, în vârstă de 12 ani joacă și el Roblox cu o frecvență de 5 ori pe săptămână. Opinia lui despre întreaga controversă: „Toate acestea arată că platforma pune interesele financiare mai presus de siguranța copiilor”, a spus el pentru TechRider/G4Media.

Matei are 14 ani și el crede că „acțiunile lui Schlep au fost justificate deoarece se stia de mult timp ca Robloxul nu are cel mai bun sistem de securitate, iar acest influencer a dorit doar să facă platforma mai sigură deoarece mare parte din audiență are vârsta sub 14 ani. Și nu sunt de acord cu răspunsul de la Roblox, dat fiind că Schlep a reușit să prindă 6 pedofili. Când mă joc eu decid să ignor chatul pentru ca nu mă interesează ce vorbesc ceilalți jucători deoarece eu nu îi cunosc în viața reală și nu știu cum pot reacționa”, spune acesta.

El adaugă că la unele jocuri decide sa se joace singur pe un server privat pe care îl poți crea singur, unele fiind gratuite, altele contra cost pe moneda jocului.