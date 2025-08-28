G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Controlorii de trafic aerian din Franţa anunţă o grevă naţională la 18…

air schengen primii pasageri aeroport otopeni henri coanda calatori concediu plecari sosiri (1)
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Controlorii de trafic aerian din Franţa anunţă o grevă naţională la 18 septembrie

Articole28 Aug • 34 vizualizări 0 comentarii

Sindicatul majoritar al controlorilor aerieni francezi SNCTA anunţă o nouă grevă – joi, 18 septembrie -, invocând ”un eşec al dialogului social”, într-un comunicat pe care AFP scrie că l-a consultat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După mai multe zile de grevă în ultimele luni, la apelul unor organizaţii sindicale, SNCTA – care reprezintă 60% dintre controlorii de trafic aerian – anunţă că urmează să depună un preaviz de grevă naţională.

Potrivit sindicatului, greva urmează să aibă loc din dimineaţa lui 18 septembrie şi până la sfârşitul turei de noapte, pe 19 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Franţa anunţă o „reducere semnificativă” a personalului său diplomatic în Algeria, pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două țări

Articole27 Aug • 209 vizualizări
0 comentarii

Macron îi răspunde într-o scrisoare lui Netanyahu că acuzaţiile sale de ”inacţiune” împotriva antisemitismului ”ofensează întreaga Franţă” / ”Ieşiţi din această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza”

Articole27 Aug • 797 vizualizări
2 comentarii

Un bărbat care a pictat „Free Palestina” pe maşini cu proprietari evrei, condamnat la opt luni de închisoare în Franța

Articole26 Aug • 229 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.