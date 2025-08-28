Controlorii de trafic aerian din Franţa anunţă o grevă naţională la 18 septembrie

Sindicatul majoritar al controlorilor aerieni francezi SNCTA anunţă o nouă grevă – joi, 18 septembrie -, invocând ”un eşec al dialogului social”, într-un comunicat pe care AFP scrie că l-a consultat, transmite News.ro.

După mai multe zile de grevă în ultimele luni, la apelul unor organizaţii sindicale, SNCTA – care reprezintă 60% dintre controlorii de trafic aerian – anunţă că urmează să depună un preaviz de grevă naţională.

Potrivit sindicatului, greva urmează să aibă loc din dimineaţa lui 18 septembrie şi până la sfârşitul turei de noapte, pe 19 septembrie.