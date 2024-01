Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, premiat la New York

Actorul Constantin Chiriac, preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) şi directorul general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, a primit joi, la New York, „cea mai înaltă distincţie a International Society for the Performing Arts (ISPA) – The Angel Award”, potrivit unui mesaj de pe pagina oficială de socializare a instituţiei, citată de Agerpres.

„Constantin Chiriac, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu şi Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu dedică această importantă recunoaştere internaţională Sibiului şi României, de Ziua Naţională a Culturii”, se menţionează în anunţul teatrului din Sibiu.

Chiriac a afirmat că acest premiu este o recunoaştere a ceea ce FITS face pentru Sibiu, România, Europa şi întreaga lume.

„Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu şi Teatrul Naţional ‘Radu Stanca’ Sibiu sunt membri ISPA, iar acum patru ani am fost ales în board-ul acestei prestigioase structuri, cea mai importantă structură de artele spectacolului din lume. Nu întâmplător se numeşte International Society for the Performing Arts, unde membrii sunt instituţiile şi marile personalităţi din lume. Faptul că unul dintre cele mai prestigioase premii se îndreaptă către Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu şi către conducătorul lui este un moment fără precedent.

Niciodată cineva din această parte a lumii nu a fost în board-ul acestei structuri şi nu a primit acest premiu. Este o recunoaştere a ceea ce Festivalul înseamnă pentru Sibiu, pentru România, pentru Europa şi pentru lumea întreagă. În motivaţia ISPA pentru acordarea premiului este menţionată tocmai această recunoaştere a forţei, a impactului internaţional în zona creaţiei, a miracolului, a legăturilor şi a diversităţii şi dialogului între cultură, educaţie, cercetare şi ceea ce înseamnă ţinta noastră importantă – publicul”, a declarat Constantin Chiriac.

Sibiul se transformă anual, cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru, într-o imensă scenă. Ediţia din 2023, a 30-a, s-a desfăşurat în perioada 23 iunie – 2 iulie, şi a cuprins peste 800 de evenimente în aproximativ 80 de locuri, la care au participat în jur de 5.000 de artişti şi invitaţi din 75 de ţări. Manifestarea este considerată de organizatori cel mai mare festival al artelor spectacolului din România, dar şi unul dintre primele trei de acest fel din lume.