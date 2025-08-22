Putin râde de eforturile de pace ale lui Trump, afirmă şefa diplomaţiei UE / Kaja Kallas consideră că liderului de la Kremlin i s-a oferit o victorie propagandistică majoră

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că Kremlinul râde de eforturile preşedintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina. Ea consideră că eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina i-au oferit lui Putin o victorie propagandistică majoră şi liderul american riscă să cadă în „capcana” Kremlinului, relatează POLITICO, citată de News.ro.

Donald Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska săptămâna trecută, în încercarea de a-l convinge pe liderul rus să pună capăt invaziei brutale şi pe scară largă din Ucraina. El i-a convocat, de asemenea, pe liderii europeni, inclusiv pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru un summit crucial la Casa Albă, luni.

„Este clar că Rusia nu doreşte pace”, a declarat Kaja Kallas pentru BBC Radio 4. „Putin nu şi-a respectat niciuna dintre promisiunile făcute până acum”, a spus ea, adăugând că summitul din Alaska a fost o lovitură de imagine pentru Kremlin. „Asta a vrut (Putin)”, a explicat estoniana. „Era clar înainte de întâlnire că el vrea imaginea, dar a obţinut mult mai mult. A fost primit cu atâta căldură în America”, a comentat şefa diplomaţiei europene.

Calificând eforturile lui Trump de a negocia un armistiţiu drept „binevenite”, Kallas consideră că liderul rus este mai puţin dispus să se aşeze la masa negocierilor după Alaska, „pentru că a obţinut ce a vrut de la această întâlnire”.

„Putin doar râde, nu opreşte uciderile, ci le intensifică”, a adăugat ea.

Diplomaţia fulgerătoare a lui Trump din ultimele două săptămâni, inclusiv summiturile din Alaska şi Washington, nu a reuşit încă să obţină concesii din partea Moscovei, care nu a renunţat la cererile sale maximaliste – şi anume ca Ucraina să renunţe la vaste teritorii din regiunea Donbas din estul ţării, ocupate parţial de trupele ruse, şi să renunţe la aderarea la NATO.

Între timp, rachetele şi dronele ruseşti continuă să cadă asupra oraşelor ucrainene, ucigând civili şi distrugând infrastructura.

„Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie şi că ei sunt agresorii în această situaţie”, a spus Kallas, adăugând că a concentra negocierile asupra cedării de teritorii de către Ucraina este „o capcană în care Putin vrea să cădem”.

În ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump a declarat luni că este gata să ofere „mult ajutor”, alimentând speranţele că SUA ar putea participa în mod semnificativ la o forţă internaţională de menţinere a păcii. Dar marţi el a dat înapoi, sugerând în schimb că este deschis să ofere sprijin aerian trupelor europene dislocate acolo.

„Avem ţările europene, iar ele vor fi în prima linie”, a declarat Trump la Fox News, adăugând: „Franţa şi Germania, câteva dintre ele, Marea Britanie. Ele vor să aibă, ştiţi, trupe pe teren”.

Kallas a declarat că aliaţii Ucrainei din aşa-numita Coaliţie de Voinţă nu au luat încă „măsuri concrete” şi că lor le revine să stabilească cu ce pot contribui la o viitoare forţă de descurajare în Ucraina şi ce formă va avea aceasta.

„Rusia îşi va aduna din nou forţele şi va ataca din nou”, a avertizat Kallas, „aşa că trebuie să ne asigurăm că nu vor face acest lucru în viitor”, a punctat ea.