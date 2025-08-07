Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu / Celor doi li se fac manevre de resuscitare / Au fost solicitate două elicoptere SMURD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat de 40 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

ISU Sibiu a anunţat că intervine de urgenţă în localitatea Cârţa, pentru a acorda asistenţă medicală pentru două persoane aflate în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator.

Acolo sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.

”Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.