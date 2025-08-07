Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu / Celor doi li se fac manevre de resuscitare / Au fost solicitate două elicoptere SMURD
Un bărbat de 40 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
ISU Sibiu a anunţat că intervine de urgenţă în localitatea Cârţa, pentru a acorda asistenţă medicală pentru două persoane aflate în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator.
Acolo sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.
”Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
A fost actviat Planul Roșu de Intervenție, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier în care este implicat un microbuz
Copil de patru ani aflat în grija unei bunici, în judeţul Botoşani, luat cu maşina de doi necunoscuţi / El a fost găsit în circa o oră, cu tatăl lui natural / Persoanele implicate, duse la Poliţie pentru clarificarea situaţiei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.