Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU va organiza marţi o întâlnire de urgenţă consacrată atacului israelian asupra Qatarului

Consiliul Drepturilor Omului al ONU va organiza marţi o întâlnire de urgenţă pentru a discuta despre „agresiunea militară” comisă de Israel împotriva Qatarului pe 9 septembrie, informează luni agenția de șriri EFE.

Reuniunea de urgenţă a fost solicitată de două state dintre cele 47 care fac parte, în prezent, din Consiliu: Kuweit, ca reprezentant al Consiliului de Cooperare al Statelor Arabe din Golf, şi Pakistan, în numele Organizaţiei pentru Cooperare Islamică.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a condamnat atacul asupra unei clădiri din Doha, capitala Qatarului, unde se aflau responsabili ai grupului islamist palestinian Hamas în chiar ziua producerii sale, subliniind că nu face decât să „pună paie pe focul” care devastează regiunea, transmite Agerpres.

Qatarul găzduieşte biroul politic al Hamas şi organizează runde de negocieri pentru încetarea focului în Fâşia Gaza la care au participat şi delegaţii israeliene pentru a discuta indirect cu reprezentanţi ai celor trei state mediatoare, Qatar, Egipt şi Statele Unite.

Aceasta este a zecea reuniune de urgenţă pe care Consiliul Drepturilor Omului o organizează de la înfiinţarea sa în 2006. De această dată, ea are loc în timpul celei de-a 60-a sesiuni a acestei adunări specializate care a început pe 8 septembrie şi se va încheia pe 8 octombrie.

Discuţiile anterioare s-au concentrat pe probleme precum situaţia femeilor din Afganistan după revenirea talibanilor la putere sau agresiunea rusă în Ucraina, această din urmă reuniune având loc la mai puţin de o săptămână după declanşarea invaziei ruse în februarie 2022.