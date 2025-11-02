G4Media.ro
Cu 241 de execuţii prin spânzurare în octombrie, Iranul doboară recordul lunar, potrivit unui ONG de opoziţie

femeie din iran
Sursa foto: Dani Salvà / VWPics / Profimedia

Cu 241 de execuţii prin spânzurare în octombrie, Iranul doboară recordul lunar, potrivit unui ONG de opoziţie

Cel puţin 241 de persoane au fost executate prin spânzurare în închisorile iraniene în cursul lunii octombrie, cel mai mare număr de execuţii într-o singură lună din ultimii 20 de ani în Republica Islamică, potrivit ONG-ului de opoziţie iraniană Hengaw, informează duminică EFE, preluată de Agerpres.

Cifra de 241 de execuţii înregistrată în octombrie reprezintă o creştere de 49,5% faţă de aceeaşi lună a anului precedent şi cel mai mare număr pentru o singură lună în două decenii în Iran, a raportat Hengaw, cu sediul în Oslo.

Raportul a indicat că o mare parte a execuţiilor au fost efectuate pentru crimă cu premeditare (124 de cazuri) şi infracţiuni legate de droguri (104 cazuri).

Potrivit ONG-ului, printre cei executaţi s-au numărat opt femei, care au fost spânzurate pentru infracţiuni legate de droguri şi omucidere.

De asemenea, au fost executaţi opt deţinuţi politici, dintre care şapte fuseseră condamnaţi la moarte sub acuzaţia de spionaj în favoarea Israelului.

De la războiul de 12 zile dintre Iran şi Israel din iunie, s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de persoane urmărite penal în Iran sub acuzaţia de spionaj în favoarea statului israelian.

Cel puţin 15 persoane au fost executate pentru presupuse legături cu serviciul de informaţii israelian Mossad.

În urmă cu două săptămâni, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a promulgat o lege care înăspreşte pedepsele pentru spionaj în favoarea Statelor Unite şi Israelului şi stabileşte pedeapsa cu moartea pentru acte împotriva securităţii naţionale, ceea ce ar putea duce la o creştere a numărului de execuţii.

Amnesty International a raportat la mijlocul lunii octombrie că peste 1.000 de persoane au fost executate în Iran în primele nouă luni ale anului 2025, cel mai mare număr documentat în ultimii 15 ani.

  1. Absolut cumplit. Nu sunt cuvinte pentru a exprima suferința poporului iranian, și mai ales a femeilor.

