Condamnat penal în 2003 și trimis în judecată de DNA în două dosare pentru fraude cu fonduri europene, un om de afaceri oferă consultanță pentru digitalizare din bani PNRR unor spitale și primării

În iunie 2023, patronul unei firme care acordă consultanță pentru obținerea de fonduri alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în două dosare penale. Adrian Nicolae Cătălin Nicolau este acuzat de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

Nicolau nu este la primul dosar penal: în 2003 a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. În acest an, printr-o firmă înființată în anul 2020, Nicolau a semnat mai multe contracte cu spitale și primării cărora le acordă consultanță în vederea aceesării de fonduri PNRR pentru digitalizare.

Contactat de G4Media.ro, Adrian Nicolae Cătălin Nicolau a spus, după ce reporterul s-a prezentat, că apelul ”Este greșeală”. Ulterior, după ce i-am trimis mesaj și i-am arătat că numărul de telefon apare pe site-ul firmei RS Consultancy&Business Advice SRL la care este unic asociat precum și în dreptul numelui său pe portalul destinat achizițiilor publice, Nicolau a răspuns: ”Îmi cer scuze, nu am timp. Am 2 copii pe cap, unul de 1 an și unul de 12 și multe termene.”

Întrebarea adresată imediat – dacă autoritățile contractante trebuie să își facă griji pentru banii lor prin prisma problemelor sale cu legea – nu a mai primit răspuns, deoarece Nicolau a blocat numărul reporterului G4Media.ro.

Înființată în 2020, societatea RS Consultancy&Business Advice SRL București a încheiat, în acest an, cinci contracte cu spitale și primării pentru a le oferi consultanță în vederea depunerii de proiecte care să fie finanțate din fonduri PNRR, fonduri destinate digitalizării activității din aceste instituții sau din școli. Valoarea totală a acestor contracte este de 92.500 de lei.

”Am colaborat cu această societate, contractul este finalizat, am depus proiectul și așteptăm rezultatele. RS Consultancy va primi și comision de succes, am negociat unul nu prea mare”, a declarat Tatiana Mariana Preduț, managerul Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Maria” din Vedea-Argeș. Comisionul de succes reprezintă un procent din suma aprobată drept finanțare și se adaugă banilor plătiți pentru întocmirea documentelor. În cazul acestui spital, prn proiect se solicită alocarea a 250.000 de euro.

Conform site-ului Ministerului de Finanțe, anul trecut, RS Consultancy&Business Advice SRL a avut o cifră de afaceri de 47.034 lei, pierderi nete de 14.496 lei și datorii de 131.638 lei.

Unic asociat și administrator al firmei este Adrian Nicolae Cătălin Nicolau (45 de ani). În acest an, el a depus la Tribunalul București o cerere de reabilitare judecătorească – ștergerea din cazierul penal a unei pedepse – în urma unei condamnări din 2001 de la aceeași instanță, decizia rămânând definitivă în 2003.

În cursul procesului și a verificărilor de rutină, procurorul de caz și judecătorul au luat la cunoștință de faptul că Nicolau era inculpat în cadrul unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție și, conform legii, dosarul de reabilitare judecătorească a fost suspendat.

Ulterior, pe 21 și 28 iunie 2023, Adrian Nicolae Cătălin Nicolau a fost trimis în judecată, la Tribunalul Maramureș, în două dosare, alături de mai multe persoane și societăți comerciale. Acuzațiile la adresa sa sunt de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Inculpații sunt acuzați de fraudarea unor contracte de livrare de mâncare pentru persoane defavorizate din orașul Baia Sprie și comuna maramureșeană Coltău. Printre cei trimiși în judecată în unul dintre aceste dosare se află și primarul din Baia Sprie, Sebastian Alin Bîrda. În total, prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei, anchetatorii instituind sechestre pe bunurile inculpaților, inclusiv a celor deținute de Nicolau. Ambele dosare sunt pe masa judecătorilor de Cameră Preliminară de la Tribunalul Maramureș.