Comisia Europeană respinge presiunile Ungariei de a debloca 550 de milioane de Euro, pe fondul deteriorării relațiilor/ Bruxellesul va elibera doar 163,5 milioane de euro în avans, pe fondul nemulțumirii crescânde față de poziția pro-Rusia a premierului Viktor Orbán

Comisia Europeană a respins parțial planul Ungariei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Bruxelles și Budapesta, relatează Politico. Din această sumă, Ungaria va primi doar 163,5 milioane de euro în avans, iar chiar și acești bani pot fi recuperați de Comisie dacă se consideră că au fost cheltuiți în mod necorespunzător.

Țările membre sunt din ce în ce mai nemulțumite de premierul ungar Viktor Orbán, din cauza amenințărilor sale de a torpila sancțiunile mai severe împotriva Rusiei și de a bloca cererea Ucrainei de aderare la UE, precum și împrumutul UE de 140 de miliarde de euro pentru această țară devastată de război.

Nemulțumirile la adresa Ungariei vor fi dezbătute și la summitul informal de miercuri de la Copenhaga, unde liderii discută trecerea de la votul unanim la votul cu majoritate calificată, tocmai pentru a depăși veto-ul lui Orbán.

În acest context, Comisia se opune ferm eliberării unei părți semnificative din fondurile UE în valoare de 18 miliarde de euro pe care le-a reținut Ungariei pentru încălcarea libertăților academice și a drepturilor minorităților, printre alte deficiențe.

Ca soluție de compromis, guvernul maghiar a propus transferul a 545 de milioane de euro din programele universitare către proiecte industriale „strategice”, dar planul nu a fost acceptat în totalitate de Bruxelles. „Nu vom elibera niciun fond înainte să fie îndeplinite condițiile orizontale de eligibilitate, iar în prezent acestea nu sunt îndeplinite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Maciej Berestecki, referindu-se la condițiile generale pe care țările membre trebuie să le îndeplinească pentru a primi fonduri UE.

Cu toate acestea, executivul UE a decis joia trecută să elibereze 163,5 milioane de euro din suma totală de 545 de milioane de euro sub formă de plăți în avans. În acest caz, Comisia a fost obligată să respecte propriile reguli, care prevăd alocare a 30% din finanțarea totală pentru proiecte strategice, inclusiv infrastructuri critice și biotehnologie.