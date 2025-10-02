Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: rafale de până la 85 km/h, între joi seara și vineri dimineață
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o avertizare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru municipiul București și județul Ilfov. Atenționarea este valabilă de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor înregistra rafale cu viteze de 70–85 km/h.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov a transmis o serie de recomandări pentru populație:
- evitați deplasarea sau adăpostirea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau construcțiilor aflate în lucru;
- sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime;
- asigurați ferestrele locuințelor și clădirilor;
- nu atingeți cablurile sau stâlpii de electricitate doborâți la pământ.
ISU a anunțat că a transmis informări prin canalele de comunicare instituționale și panourile electronice stradale. Detalii suplimentare privind măsurile de comportament în situații de urgență pot fi consultate pe platforma națională fiipregatit.ro
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Primăria București ar putea acorda sprijin copiilor cu probleme de vedere pentru achiziționarea de ochelari
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.