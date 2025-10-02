Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: rafale de până la 85 km/h, între joi seara și vineri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o avertizare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru municipiul București și județul Ilfov. Atenționarea este valabilă de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor înregistra rafale cu viteze de 70–85 km/h.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov a transmis o serie de recomandări pentru populație:

evitați deplasarea sau adăpostirea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau construcțiilor aflate în lucru;

sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime;

asigurați ferestrele locuințelor și clădirilor;

nu atingeți cablurile sau stâlpii de electricitate doborâți la pământ.

ISU a anunțat că a transmis informări prin canalele de comunicare instituționale și panourile electronice stradale. Detalii suplimentare privind măsurile de comportament în situații de urgență pot fi consultate pe platforma națională fiipregatit.ro