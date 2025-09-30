Primăria București ar putea acorda sprijin copiilor cu probleme de vedere pentru achiziționarea de ochelari

Acordarea unui sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, dar şi conferirea titlului de cetăţean de onoare dirijorului Cristian Măcelaru se numără printre proiectele care vor fi dezbătute în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

De asemenea, companiile Eco Igienizare şi Service Ciclop SA ar urma să beneficieze de majorări de capital social în valoare totală de 80 de milioane de lei, conform altor proiecte de hotărâre. Un echipament de compostare a deşeurilor vegetale urmează să fie amplasat în curtea Primăriei Capitalei, prevede altă propunere.

Titlul de cetăţean de onoare al Capitalei va fi conferit dirijorului Cristian Măcelaru. Distincţia va fi acordată pentru „merite excepţionale în domeniul artei dirijorale şi al promovării culturii muzicale româneşti” pe plan naţional şi internaţional.

Un număr de 900 de copii din Bucureşti ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor. Proiectul „Focus VDR” se va derula în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026 şi va avea un buget multianual de 478.000 de lei. Bugetul va fi de 110.000 de lei în 2025, dintre care 90.000 de lei pentru un număr de 180 de beneficiari, iar 20.000 de lei pentru aplicaţia destinată înregistrării cererilor. Bugetul din 2026 va totaliza 368.712 lei, dintre care 360.000 de lei pentru 720 de beneficiari, iar 8.712 lei pentru aplicaţie.

Alte proiecte de pe ordinea de zi

Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii. Programul „Foster pentru adopţie” va fi implementat în adăposturile publice ale Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA). Iniţiativa are ca scop încredinţarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice, spre îngrijire, socializare şi pregătire pentru o eventuală adopţie definitivă. Încredinţarea temporară se va realiza pe baza unui contract între ASPA şi beneficiar.

Un echipament de compostare a deşeurilor vegetale urmează să fie amplasat în curtea Primăriei Capitalei. Proiectul va reprezenta un model de bună practică şi va putea fi extins la nivelul comunităţii locale, şcolilor şi altor instituţii publice. Totodată, va fi aprobat un acord de parteneriat între municipalitate şi Asociaţia Climato Sfera, care urmează să coopereze în vederea promovării de acţiuni de regenerare a spaţiilor verzi, a solului, prin practici regenerative. În acest sens, va fi avut în vedere modelul de bună practică propus prin proiectul ‘Academia de compost’.

Capitalul social al Companiei Municipale Eco Igienizare urmează să fie majorat cu 50 de milioane de lei, iar cel al Service Ciclop SA cu aproximativ 30 de milioane de lei. Capitalul social al companiei Eco Igienizare urmează să fie majorat prin emiterea a 5 milioane de acţiuni noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ajungând la valoare totală de 60,7 milioane lei. Capitalul social al Service Ciclop ar urma să ajungă la 41.117.690 lei.

O hală de la ASPA Mihăileşti, care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru adăpostirea câinilor, urmează să fie demolată. În locul ei vor fi edificate noi construcţii, cu o dimensiune corespunzătoare a spaţiilor de cazare pentru menţinerea câinilor până la adopţie. Hala actuală are o suprafaţă de 910 mp, însă de la construire ‘nu a respectat rigorile legale privind adăpostirea şi bunăstarea câinilor’, reiese din referatul de aprobare.

Proiectul de rectificare bugetară prevede diminuarea veniturilor Municipiului Bucureşti cu 25 de milioane de lei, ajungând la 7.758.977.420 lei. Veniturile ASSMB se diminuează cu 62 de milioane de lei, ajungând la 739 de milioane de lei, din care 47 de milioane reprezentau fonduri europene nerambursabile destinate construirii centrului de psihiatrie de la Spitalul ‘Obregia’ (care nu va mai fi realizat cu fonduri PNRR). De asemenea, există o diminuare de 4 milioane de lei a subvenţiilor la transportul în comun. Veniturile CREART vor creşte cu 15 milioane de lei şi ale ALPAB, cu 28 de milioane de lei, dintre care 15 milioane de lei pentru reparaţii curente şi 5 milioane de lei pentru echipamente de joacă.

Societatea de Transport Bucureşti (STB) vizează construirea unei platforme pentru parcarea autobuzelor electrice şi extinderea căii de tramvai în incinta Uzinei de Reparaţii Atelierele Centrale (URAC). În acest sens, şapte construcţii existente în incinta URAC urmează să fie trecute în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea casării, demolării şi valorificării.

Valoarea maximă a tarifelor practicate de CREART ar urma să fie majorată. Astfel, tarifele pentru spectacole de teatru vor fi cuprinse între 20,41 – 250 lei (faţă de 20,41 – 150 lei, în prezent). În ce priveşte participarea la târgurile organizate de CREART, tariful pentru meşteri populari va fi de 500 – 5.000 de lei (comparativ cu 500 – 3.100 de lei, în prezent). Pentru artişti plastici sau cei care vând produse hand-made şi produse naturiste, tariful va fi cuprins între 1.000 – 8.000 de lei (faţă de 850 -3.100 de lei, în prezent).

De asemenea, Consiliul Local al Sectorului 1 ar putea fi împuternicit să stabilească o taxă specială de salubrizare pentru utilizatori fără contract.