Președintele Nicușor Dan prezintă la Consiliul European raportul Parchetului General privind influența Rusiei în alegerile prezidențiale din România din 2024

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan prezintă, joi, la Consiliul European de la Copenhaga, raportul Parchetului General privind influența Rusiei în alegerile prezidențiale din România din 2024.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este cel pe care l-a prezentat procurorul general și el ia și finanțarea și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este încercarea de influențare pe rețelele sociale. (…) O să fie o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta”, a precizat Nicușor Dan, într-o scurtă declarație.

Președintele a spus că prezentarea raportului are loc la inițiativa României:

„E inițiativa noastră, pentru că a fost o întrebare și acum avem răspunsul.”

Nicușor Dan a declarat, marți, că, până la raportul Parchetului, nu exista o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală. „Și dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri, iar pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri”, a precizat preşedintele.

Citește și Procurorul general: Atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia / Au fost identificate 4 companii cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024 / Beneficiarul campaniei a fost Călin Georgescu