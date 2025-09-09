G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod galben de vreme instabilă în 15 judeţe, pe parcursul zilei de…

nori ploaie cod galben vijelie innorat bucuresti
sursa foto: Cititor G4Media

Cod galben de vreme instabilă în 15 judeţe, pe parcursul zilei de marţi

Articole9 Sep 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe raza a 15 judeţe, în cursul acestei zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei şi local la munte vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină.

De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 – 35 litri/mp, transmite Agerpres.

Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

Pe de altă parte, în Bucureşti, marţi, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 33 de grade Celsius.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până la miezul nopţii

Articole8 Sep • 1.638 vizualizări
0 comentarii

VREMEA Cod galben de averse torenţiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 70 km/h în zone din Transilvania, Crişana şi Maramureş

Articole8 Sep • 1.762 vizualizări
0 comentarii

VREMEA Atenţionări cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 judeţe, vineri şi sâmbătă / Temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius

Articole5 Sep • 288 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.