Cod galben de vreme instabilă în 15 judeţe, pe parcursul zilei de marţi
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe raza a 15 judeţe, în cursul acestei zile.
Potrivit meteorologilor, până la ora 23:00, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei şi local la munte vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) şi izolat grindină.
De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 – 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 – 35 litri/mp, transmite Agerpres.
Judeţele vizate de atenţionarea Cod galben sunt: Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.
Pe de altă parte, în Bucureşti, marţi, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 33 de grade Celsius.
