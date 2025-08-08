G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un…

Coco Gauff, campioană de Grand Slam, s-a calificat în finala turneului WTA de la Roma.
Coco Gauff / Sursa foto: Mahmud HAMS / AFP / Profimedia

Coco Gauff, declarație de război înainte de US Open: „Dacă e un turneu pentru care să mor, ăsta este”

Sportz8 Aug 0 comentarii

Coco Gauff (locul 2 WTA) a mărturisit că va da totul la ultimul Grand Slam al anului, US Open, pentru a repeta performanța din 2023, atunci când o învingea pe Aryna Sabalenka în finală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prezentă la turneul de 1000 de puncte de la Cincinnati, sportiva americană (21 de ani) a mărturisit că e gata să dea totul și că această perioadă este una dintre cele mai importante din sezon. Plus că US Open se desfășoară în țara natală a tenismenei.

„Sunt o persoană care merge direct la țintă. Acum simt că sunt într-un joc de curse, cu butonul Nitro la îndemână. Exact așa mă simt. Este perioada din an în care vreau să dau totul. Nu neapărat pentru că sunt americancă, deși, desigur, acest lucru contează.

Este ultimul Grand Slam al anului, ultimele momente mari. Toată atenția este pe US Open. Este perioada din an în care, pe teren, îți spui: ‘Am să dau tot ce am’. Dacă e un turneu pentru care să mor, acesta este, și o voi face”, a mărturisit Coco Gauff,

În ciuda acestui moral ridicat de care dă dovadă Gauff înaintea turneului de la New York, ea a avut două prestații dezamăgitoare la ultimele două apariții importante. La Wimbledon a fost eliminată încă din primul tur de ucraineana Dayana Yastremska (locul 31 WTA), iar la Canadian Open, locul doi WTA a pierdut, în optimi, în fața câștigătoarei turneului de la Montreal, Victoria Mboko (locul 24 WTA).

US Open se va disputa între 24 august și 7 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.