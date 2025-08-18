G4Media.ro
Clujenii au sesizat autoritățile că în toate cartierele miroase a gunoi în…

În imagine: Cluj-Napoca. FOTO: Tamas Pap / Unsplash.com

Clujenii au sesizat autoritățile că în toate cartierele miroase a gunoi în putrefacție / Putoarea e de la „găinaț”, susține Garda de Mediu

Cluj, Orașul meu18 Aug

Un miros insuportabil din Cluj-Napoca de la sfârșitul săptămânii trecute a ajuns subiect de reclamații formulate de clujeni în mediul online dar și către Primărie, Garda de Mediu sau Consiliul Județean, relatează Actual de Cluj.

Oamenii s-au arătat exasperați că autoritățile se laudă că orașul este la un nivel superior privind calitatea vieții când, de fapt, de ani de zile țin gunoiul la marginea orașului.

“Ce ne facem, fraților, cu mirosul din oraș? De câteva zile a revenit. Astăzi, în zona Mărăști, e insuportabil. Mirosul a intrat și în interiorul locuinței. Ce e de făcut? Ne îmbolnăvim pe noi si se îmbolnăvesc copiii noștri”, s-a plâns oamenii.

Vara aceasta, un miros pestilențial s-a simțit doar în zona aeroportului în serile călduroase și nu doar atunci. Situația a fost la fel și anul trecut, când autoritățile au anunțat că, de fapt, ferma Transavia din Aiton și procedurile de fertilizare a solului cu găinaț au creat disconfort olfactiv în Cluj. Acum, transmit același lucru.

Conform datelor primite de la Garda de Mediu Cluj, sursa mirosului provine de la aplicarea de îngrășăminte organice (dejecții de pasăre fermentate) de către Agronova Copăceni și Transavia – Ferma Rediu. Aceste tratamente sunt legale, însă pot produce temporar disconfort olfactiv. Pe viitor, primăriile din zonă vor fi informate înainte de efectuarea acestor aplicări”, a informat și Primăria Turda.

