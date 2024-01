Clanul Bolsonaro se află în vizorul justiției pentru suspiciunea de spionaj ilegal / Fostul președinte brazilian este suspectat că a folosit un soft israelian pentru a afla secretele rivalilor săi politici

La cererea fostului președinte și a fiilor săi, agenții de informații brazilieni ar fi folosit un software israelian pentru a spiona, sub președinția sa, sute de lideri politici și personalități publice. O percheziție a avut loc luni la casa unuia dintre copiii săi, Carlos, potrivit Rador Radio România.

Presiunea asupra anturajului fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro a crescut luni, 29 ianuarie, în cadrul anchetei privind suspiciunile de spionaj ilegal asupra oponenților politici în timpul mandatului său.

„Au fost efectuate noi percheziţii ca o continuare” a unei operațiuni care a avut loc joi, 25 ianuarie, „cu scopul de a investiga o organizație criminală din cadrul Agenției de Informații din Brazilia [ABIN]”, a declarat poliția federală (PF) într-un comunicat. Potrivit hotărârii judecătorești care a autorizat luni perchezițiile în mai multe state braziliene, una dintre țintele acestor percheziții a fost Carlos Bolsonaro, consilier municipal din Rio de Janeiro și al doilea dintre cei patru fii ai fostului președinte de extremă dreapta.

Anchetatorii suspectează că ABIN a folosit programul spion israelian numit FirstMile pentru a spiona sute de politicieni și persoane publice în timpul președinției lui Bolsonaro (2019-2022). În comunicatul său, PF a explicat că această „nouă etapă” a operațiunii lansate joia trecută a vizat „nucleul politic, pentru a identifica principalii destinatari și beneficiari ai informațiilor produse ilegal de ABIN prin acte clandestine”.

Hotărârea judecătorească, semnată de Alexandre de Moraes, judecător la Curtea Supremă, menționează în special o solicitare de informații de la ABIN cu privire la anchete „care îl implică pe președintele [Bolsonaro] și pe trei dintre fiii săi”. O solicitare care, conform anchetatorilor, i-ar fi fost făcută în februarie 2020 de un asistent al lui Carlos Bolsonaro unui colaborator al lui Alexandre Ramagem, pe atunci șef al agenției de informații, în timpul unui schimb de mesaje pe WhatsApp reprodus în documentul instanței.

„Unul dintre fiii mei nu ar fi făcut niciodată o astfel de cerere, iar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost respinsă de domnul Ramagem”, a declarat Jair Bolsonaro, luni, 29 ianuarie, în timpul unui interviu acordat canalului CNN Brasil. „Nu am primit niciodată nicio informație despre localizarea cuiva. Niciodată nu am avut nevoie, nici nu am cerut, nici nu am obținut nici cel mai mic raport de la ABIN”, a insistat fostul președinte, pretinzând că este victima „persecuției”. Potrivit acestuia, fiul său Carlos va fi audiat de poliție, marți. Dar unul dintre avocații familiei, Fabio Wajngarten, a explicat atunci pe rețeaua de socializare X că această întâlnire „nu a avut nicio legătură” cu ABIN, ci cu o anchetă deschisă pentru ameninţările primite de tatăl său.

Fostul șef al ABIN, acum deputat federal în Partidul Liberal al lui Bolsonaro, a fost ținta uneia dintre cele douăzeci și una de percheziții efectuate joi în cadrul acestei afaceri.

Luni, poliția s-a deplasat la nouă adrese în total, în statele Rio de Janeiro (Sud-Est), Goias (Centru Vest) și Bahia (Nord-Est), precum și în districtul federal Brasilia. Casa lui Carlos Bolsonaro din Rio de Janeiro și biroul său din adunarea municipală au fost percheziționate. Poliția a mers și la o reședință în care se aflau Jair Bolsonaro și primii trei fii ai săi din Angra dos Reis, un oraș de pe litoral situat la aproximativ 150 de kilometri de Rio.

Al treilea fiu al fostului președinte, deputatul Eduardo Bolsonaro, a condamnat „excesele” comise, potrivit acestuia, în timpul perchezițiilor, denunțând o acțiune în justiție „ilegală pe lângă faptul că este imorală”. De asemenea, el a negat zvonurile potrivit cărora clanul Bolsonaro ar fi fugit cu barca după ce a aflat de căutări. „De îndată ce au știut că PF era în reședință, Jair și Carlos au venit acasă”, a asigurat el. Avocatul Fabio Wajngarten a spus că s-au îmbarcat în zori pentru o excursie de pescuit. Imagini de la televiziunea GloboNews au arătat polițişti părăsind casa din Angra dos Reis, în timp ce Jair Bolsonaro și fiul său Carlos priveau, filmați în fața intrării casei.

Actul judiciar care a autorizat primele percheziții îl cita pe judecătorul Moraes printre persoanele care fuseseră spionate, la fel ca și pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Rodrigo Maia, și pe Camilo Santana, guvernatorul statului Ceara (Nord-Est) la acea vreme şi acum ministru al Educației sub președintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Condamnat la opt ani de ineligibilitate în 2023 pentru diseminarea de informații false pe sistemul de vot electronic, Jair Bolsonaro, în vârstă de 68 de ani, a fost vizat de afaceri, în special legate de corupție, de când a pierdut alegerile prezidențiale, la sfârșitul lui 2022, în faţa lui Lula.

Sursa: LE MONDE / Rador Radio România /.

Traducerea: Rodezia Coste