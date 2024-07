BREAKING LIVE “Acte coordonate de sabotaj” înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris: Circulația trenurilor de mare viteză din Franța este grav perturbată / Cauza – incendii provocate intenționat în apropierea liniilor de cale ferată

Trei incendii declanșate în apropierea șinelor de pe liniile trenurilor de mare viteză Atlantic, Nord și Est din Franța provoacă perturbări majore ale traficului feroviar, provocând întârzieri importante, scrie Le Figaro. Compania feroviară a declarat că a fost victima unui „atac masiv pentru a paraliza rețeaua TGV” și a invitat pasagerii să „își amâne călătoria și să nu meargă în gări”.

„Incendii deliberate au fost provocate pentru a deteriora instalațiile noastre”, subliniază SNCF, care precizează că echipele sale «sunt deja la fața locului pentru a efectua un diagnostic și a începe reparațiile».

UPDATE 10:59 „Atacul masiv” împotriva rețelei feroviare de mare viteză TGV din Franța a fost un „act criminal revoltător”, a declarat vineri ministrul Transporturilor, Patrice Vergriete

UPDATE 10:55 Pe linia LGV Nord au fost tăiate și incendiat cabluri lângă Arras, la Croisille în Pas-de-Calais.

LGV Atlantique a suferit un incendiu la substația 17 din Courtalain (comuna Nouvelle d’Arrou) între Paris și Tours.

LGV Est a suferit acte de sabotaj cu același mod de operare. Au fost înregistrate două avarii între stația Meuse TGV și comuna Lamorville și între Pagny-sur-Moselle (54) și comuna Lamorville.

Tentativele de sabotare a liniei de mare viteză LGV Sud Est la Vergigny, în departamentul Yonne, au fost dejucate.

UPDATE 10:51 Incendiile provocate asupra rețelei feroviare de mare viteză din Franța au fost acte coordonate de „sabotaj”, a declarat vineri pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

Atacurile au fost „în mod evident coordonate”, a declarat sursa, după ce operatorul feroviar SNCF a anunțat că a fost victima unui „atac masiv la scară largă pentru a paraliza rețeaua TGV”.

UPDATE 10:50 Toate trenurile Eurostar care pleacă și sosesc la Gare du Nord din Paris au fost, de asemenea, afectate de acest „atac masiv”.

În prezent, pe site-ul internet al companiei este afișată o întârziere de o oră.

UPDATE 10:48 Actele de sabotaj care au vizat sistemul feroviar din Franța afectează 800.000 de călători

————

Traficul TGV pe rutele Atlantic, Nord și Est este „foarte perturbat”, avertizează compania, adăugând că va trebui să devieze „unele trenuri pe linia clasică”. „Dar va trebui să anulăm un număr mare dintre ele”, a avertizat SNCF, indicând că «această situație ar trebui să dureze cel puțin până la sfârșitul săptămânii, în timp ce se efectuează reparațiile», o reluare a traficului normal fiind așteptată luni.

Pe de altă parte, linia de mare viteză Sud-Est nu a fost afectată, după ce “un act rău intenționat a fost dejucat”, informează SNCF.

În nordul Franței, incendiul a avut loc în zona Arras. Circulația trenurilor a fost perturbată începând cu ora 5.15. „Așteptați-vă la întârzieri de până la 1,5 ore pentru TGV-urile INOUI și OUIGO”, precizează SNCF.

Pe linia de mare viteză Est, incendiul a fost semnalat în apropiere de Pagny-sur-Moselle. Și acolo, trenurile au fost întrerupte de la ora 5.15, cu întârzieri de până la 45 de minute. Un pasager contactat de Le Figaro a povestit că a rămas blocat într-un tren Strasbourg-Lille vineri dimineață.„Tocmai ne-au anunțat că trenul nostru este redirecționat către Paris prin intermediul liniilor secundare”, a declarat acesta.

Guvernul a reacționat în cursul dimineții. „Acte coordonate au vizat mai multe linii TGV noaptea trecută și vor perturba grav traficul până la sfârșitul săptămânii”, a comentat ministrul Transporturilor, Patrice Vergriete, pe X, condamnând ferm «aceste acte criminale care vor pune în pericol plecările în vacanță ale multor francezi».

Pe BFMTV, ministrul Sporturilor, Amélie Oudéa-Castéra, a condamnat „actele de sabotaj”. „Vreau să condamn în termenii cei mai duri ceea ce se întâmplă în această dimineață. Este absolut îngrozitor”, a adăugat ea.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.

Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR

— H A S I N (@HasinMosby) July 26, 2024