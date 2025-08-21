G4Media.ro
Grecia înregistrează două decese provocate de virusul West Nile / Cazurile severe, care se manifestă prin febră mare, apar în principal la persoanele în vârstă sau la cele cu afecţiuni medicale preexistente

Grecia a înregistrat primele decese din acest an provocate de virusul West Nile, o boală transmisă de ţânţari care îşi are originea în Africa, relatează joi agenţia DPA, conform Agerpres.

Cei doi pacienţi aveau peste 78 de ani şi prezentau o infecţie a sistemului nervos central cauzată de virusul West Nile, potrivit raportului săptămânal al autorităţii sanitare EODY, publicat joi.

Autoritatea sanitară a precizat că în acest an, până la data de 20 august, au fost confirmate în total 47 de cazuri de febră West Nile.

Unsprezece pacienţi au primit îngrijiri medicale în spital, doi dintre ei fiind internaţi la terapie intensivă, a adăugat autoritatea sanitară.

Numărul cazurilor neraportate este probabil mult mai mare deoarece multe persoane infectate nu au simptome sau prezintă simptome uşoare, precum dureri de cap şi dureri articulare.

Cazurile severe, care se manifestă prin febră mare, apar în principal la persoanele în vârstă sau la cele cu afecţiuni medicale preexistente.

Majoritatea cazurilor actuale au fost raportate în zonele rurale din jurul Atenei şi în centrul Greciei, au menţionat autorităţile.

Agenţii patogeni virali sunt transmişi de anumiţi ţânţari. Medicii recomandă folosirea substanţelor repelente şi, dacă este posibil, utilizarea plaselor de ţânţari în jurul paturilor.

