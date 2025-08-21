Fostul rabin șef sefard al Israelului spune că un bărbat i-a cerut aprobarea pentru a-l ucide pe procurorul general; poliția a arestat suspectul

Rabinul Yitzhak Yosef (șef rabin sefard între 2013 – 2024) a informat autoritățile că un locuitor din Ierusalim i-a cerut să emită un decret religios care să-i permită să-l ucidă pe Gali Baharav-Miara

Miercuri, poliția a arestat un bărbat de 36 de ani suspectat că a amenințat cu moartea procurorul general Gali Baharav-Miara, după ce acesta ar fi cerut fostului rabin șef și actualului lider spiritual al partidului Shas, Yitzhak Yosef, aprobarea halahică pentru a o ucide.

Potrivit relatărilor mass-media ebraice, Yosef i-a spus directorului general al Ministerului Afacerilor Religioase, Yehuda Avidan, că un bărbat l-a abordat cu o cerere de a emite un din rodef împotriva lui Baharav-Miara – un decret religios aplicat infractorilor grave, care acordă aprobarea halahică de a-i opri prin orice mijloace, chiar dacă acest lucru necesită uciderea lor.

Avidan a contactat apoi poliția din Ierusalim în legătură cu această chestiune, ceea ce a dus la arestarea suspectului.

Într-o scrisoare adresată comisarului de poliție Daniel Levy, citată de mass-media ebraică, el a avertizat că biroul lui Yosef „a avertizat cu privire la o amenințare care pare concretă și care ar putea pune în pericol viața procurorului general”.

Poliția a declarat că a lansat o anchetă după ce a fost informată despre o scrisoare „care conținea o amenințare explicită de a face rău unei persoane publice”. În câteva ore, anchetatorii l-au localizat pe suspect la domiciliul său din sudul Ierusalimului și l-au arestat pe loc, a declarat poliția.

Ofițerii intenționează să-l aducă joi în fața instanței pentru a solicita prelungirea arestului preventiv, ceea ce le va permite să continue ancheta.

O persoană catalogată în legea evreiască drept „rodef” este considerată un pericol iminent pentru ceilalți, ceea ce face permisă oprirea acesteia prin violență, dacă este necesar. Termenul nu are nicio valoare în legea israeliană.

Eticheta a devenit infamă în istoria politică israeliană după ce Yigal Amir, asasinul prim-ministrului Yitzhak Rabin, a invocat-o ca justificare religioasă pentru crima sa din noiembrie 1995.

Furia ultra-ortodocșilor

Baharav-Miara a fost atacată în mod regulat de membrii actualului guvern, care a votat la începutul acestei luni pentru demiterea ei din funcție, deși Curtea Supremă a înghețat imediat această măsură, în așteptarea examinării ei.

Ea i-aa înfuriat, de asemenea, pe liderii ultraortodocși prin intensificarea presiunii asupra celor care se sustrag de la recrutare, cerând armatei să trimită mii de ordine de înrolare studenților yeshiva și insistând pentru arestarea celor care nu se conformează.

Rabinul Yosef însuși, care este actualmente lider spiritual al partidului SHAS (care reprezintă evreii sefarzi și orientali), parte a coaliției conduse de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, a criticat sever măsurile privind înrolarea studenților la Yeshive, mergând până la a avertiza că ultra-ortodocșii vor emigra dacă măsura este pusă în practică.

Yitzhak Yosef face parte dintr-o dinastie rabinică sefardă, fiind fiul fostului rabin șef Ovadia Yosef (1973 – 1983), care a fondat partidul SHAS în 1984, an după care a fost prezent în permanență în Knesset, parlamentul unicameral al Israelului. Fratele său, David Yosef, a fost numit în 2024 șef rabin sefard al Israelului pe un mandat de cinci ani. În Israel există și un șef rabin așkenaz, actualmente Kalman Ber.

Populația sefardă a Israelului, în majoritate cu origini în statele musulmane din Orientul Mijlociu, Apropiat și nordul Africii, a devenit majoritară în ultimii ani printre evreii israelieni, depășindu-i numeric pe așkenazi (evrei cu origini în Europa). Din punct de vedere politic, evreii sefarzi/orientali (Mizrahim) au o înclinație marcată spre partidul SHAS (ultra-ortodox) și Likud (naționalist, condus de premierul Netanyahu). În paralel se manifestă și tendința creșterii numerice a populației mixte (așkenazi/sefarzi).