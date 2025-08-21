Vestigii de peste 2.000 de ani, aduse la suprafaţă în largul Alexandriei, în Egipt

Egiptul a prezentat joi vestigiile unui oraş scufundat în largul Alexandriei, cuprinzând clădiri, morminte, bazine pentru peşti şi un vechi chei, toate datând de peste 2.000 de ani, notează AFP, transmite Agerpres.

Potrivit autorităţilor, situl, situat în golful Abu Qir, ar putea corespunde unei extensii a vechiului oraş Canope, un important centru al dinastiei ptolemeice – care a condus Egiptul timp de aproape trei secole – şi ulterior al Imperiului Roman, prezent în zonă circa şase secole.

De-a lungul timpului, mai multe cutremure şi ridicarea nivelului mării au scufundat oraşul şi portul vecin Heracleion, lăsând în urmă un bogat tezaur arheologic.

Joi, macarale au ridicat lent la suprafaţă mai multe statui, în timp ce scafandrii care au contribuit la recuperarea lor aplaudau de pe ţărm.

„Există enorm de multe elemente sub apă, dar ceea ce putem aduce la suprafaţă este limitat, doar piese selectate după criterii stricte”, a declarat ministrul Turismului şi Antichităţilor, Sherif Fathi. „Restul va rămâne parte integrantă a patrimoniului nostru subacvatic”, a adăugat acesta.

Descoperirile includ clădiri din calcar care ar fi servit drept lăcaşuri de cult, locuinţe sau structuri comerciale şi meşteşugăreşti.

Au fost identificate şi rezervoare şi bazine săpate în stâncă, destinate acvaculturii sau stocării apei pentru uz casnic.

Printre piesele notabile se numără statui regale şi sfincşi anteriori epocii romane, dintre care unul parţial conservat, purtând cartuşul lui Ramses al II-lea.

De asemenea, un vas comercial, ancore de piatră şi o macara portuară datând din epocile ptolemeică şi romană au fost descoperite pe situl unui chei de 125 de metri, folosit ca port pentru ambarcaţiuni mici în epoca romană şi bizantină.

Metropolă cu un bogat tezaur arheologic, Alexandria este azi ameninţată de aceleaşi ape care au înghiţit Canope şi Heracleion.

Oraşul de coastă se scufundă cu peste trei milimetri pe an şi se numără printre zonele cele mai vulnerabile la schimbările climatice şi la creşterea nivelului mării. Chiar şi în cel mai optimist scenariu prognozat de ONU, o treime din oraş va fi inundată sau va deveni nelocuibilă până în 2050.