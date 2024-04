Ciolacu: Nu ştiu dacă voi candida pentru funcţia de preşedinte al României / Am o provocare mult mai mare, cea de prim-ministru

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că nu ştie dacă va candida la alegerile prezidenţiale din acest an, însă ştie că are o provocare mai mare din postura de premier şi are o provocare „de a duce această coaliţie electorală într-o alianţă electorală pentru Europa, fiindcă, repet, ne trebuie un partner”, transmite News.ro.

„Trebuie să ne învăţăm foarte bine lecţiile din trecut ca să putem construi un viitor mult mai bun. Nu ştiu dacă voi candida pentru funcţia de preşedinte al României. Ce ştiu este că acum am o provocare mult mai mare, cea de prim-ministru al României, am o provocare de a duce această coaliţie electorală într-o alianţă electorală pentru Europa, fiindcă, repet, ne trebuie un partner”, a declarat Ciolacu, vineri laConferinţa judeţeană extraordinară a PSD Vaslui.

Întrebat ulterior, în conferinţa de presă, dacă va candida la alegerile prezidenţiale, Ciolacu a răspuns: „Am şi spus. Am spus şi azi dimineaţă, atunci când am fost cu domnul Ciucă să înscriem alianţa electorală, că lucrul acesta o să îl vorbim după data de 10 iunie”.