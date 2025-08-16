Marc Marquez câștigă sprintul din Marele Premiu al Austriei, pornind din a doua linie

Marc Márquez, pilotul Ducati, și-a spulberat blestemul de la Marele Premiu al Austriei într-un stil spectaculos, reușind să urce de pe locul patru pe grilă până la victorie în cursa sprint de sâmbătă pe Red Bull Ring, acolo unde fratele său și cel mai apropiat rival la titlu, Alex, a încheiat pe locul al doilea, transmite Reuters.

Pilotul Ducati a executat o cursă impecabilă pentru a-și trece în palmares prima victorie din carieră în Austria, extinzându-și dominația remarcabilă în sprinturi cu al 12-lea succes din 13 etape disputate în acest sezon.

Triumful îl duce pe Marc Márquez la 123 de puncte avans în fruntea clasamentului general față de fratele său, Alex (Gresini Racing), și la 180 peste colegul său de la Ducati, Francesco Bagnaia, care a fost forțat să abandoneze din cauza unor probleme tehnice.

Pedro Acosta (KTM) a completat un podium în întregime spaniol, clasându-se pe locul trei pe circuitul de casă al echipei sale, în timp ce Marco Bezzecchi (Aprilia), cel care obținuse pole position, nu a reușit decât locul patru.

„Am fost foarte încrezător la start și am reușit să trec pe doi, dar am văzut imediat că era destul de dificil să mă apropii de Alex”, a spus Marc Márquez, neînvins de la Marele Premiu al Marii Britanii din mai. „Am decis să aștept puțin și, când pneurile au început să se degradeze, m-am simțit mai bine și am început să forțez.”

El i-a dedicat victoria lui Pau Alsina, un pilot spaniol de 17 ani din JuniorGP care a murit luna trecută în urma unui accident suferit la antrenamente. „O victorie de sprint super specială, pentru că vreau să spun că este pentru Pau Alsina. Ne lipsește”, a adăugat, arătând către numărul 26 de pe spatele căștii sale. „Nu știu ce se va întâmpla mâine, dar cursa asta este pentru el.”

Probleme pentru Bagnaia

Bezzecchi își asigurase primul pole cu Aprilia mai devreme sâmbătă, dar a fost depășit în primul viraj de frații Márquez, Alex și Marc, care l-au retrogradat pe italian pe locul trei, în timp ce o derapare a roții spate l-a făcut pe Bagnaia să piardă 11 poziții, până pe 14.

Bezzecchi a început să piardă teren rapid, iar Acosta a profitat cu o depășire elegantă pe interior pentru a urca pe trei, în timp ce Alex dicta ritmul cu cel mai rapid tur. Totuși, Acosta nu a rezistat mult, fiind depășit treptat de frații Márquez, aflați într-o ligă proprie în acest sezon, mai ales în sprinturi.

Bagnaia părea să aibă mari probleme cu motocicleta și a căzut până în coada plutonului înainte de a abandona, chipul său exprimând frustrare totală la boxe.

În schimb, colegul său Marc a profitat cu cinci tururi rămase, trecând în frunte după o manevră pe interior în virajul trei asupra fratelui său și mărindu-și imediat avantajul, desprinzându-se la peste jumătate de secundă două tururi mai târziu.

Nimeni nu l-a mai putut ajunge pe Marc, care și-a trecut în cont a 20-a victorie din curse și sprinturi în acest sezon, în timp ce Alex s-a mulțumit cu locul doi după ce ratase podiumul în ultimele două etape.

„Sunt foarte fericit, aveam un obiectiv destul de clar”, a spus Alex. „Când l-am văzut pe Marc în spatele meu și am știut că e mai rapid, am făcut o greșeală. Nu aveam ce să fac, dar la final am fost acolo. Avem din nou un nivel excelent și sunt foarte bucuros să revin așa după pauza de vară.”