Primul uragan din Atlantic în acest sezon se intensifică rapid, spun specialiștii / De categoria 4, Erin are rafale de 233 km pe oră și va lovi Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA

Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 şi se intensifică cu rapiditate, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters, citată de Agerpres.

Furtuna se află în prezent la 193 de kilometri nord-est de Anguilla, cu rafale susţinute care bat cu 233 km/h.

Valurile generate de uraganul Erin vor lovi la sfârşitul acestei săptămâni porţiuni din zona de nord a insulelor Leeward (insulele Sub Vânt), insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola şi respectiv insulele Turks şi Caicos, conform NHC.

Apoi, la începutul săptămânii viitoare valurile de furtună sunt aşteptate să ajungă în Bahamas, Bermuda şi pe coasta de est a SUA.

De asemenea, uraganul Erin este aşteptat să aducă precipitaţii bogate în cursul zilei de duminică în zonele insulelor Leeward, Virgine şi Puerto Rico.