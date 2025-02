Ciolacu, despre intrarea USR la guvernare: Dacă găsim că soluţia cea mai bună, de a fi unite toate forţele, este să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii / Urmează să o sun pe Lasconi, să începem acest dialog / Exclus schimbarea lui Antonescu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, despre intrarea USR la guvernare şi condiţia pusă de Elena Lasconi, ca el să nu mai fie premier, că dacă vor găsi că soluţia cea mai bună, de a fi unite toate forţele, este să plece Ciolacu, va sta de vorbă cu colegii lui şi o va suna şi pe preşedinta USR pentru a începe dialogul. Premierul a mai spus că ceea ce e sigur este că Crin Antonescu este candidatul comun al coaliţiei la prezidenţiale, transmite News.ro.

”Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europa. Şi am spus şi la început, şi imediat după alegeri, am spus-o şi aseară şi am să o spun şi astăzi. Cred că toate forţele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nici o crăpătură că am putea porni şi noi, şi românii, şi România într-o direcţie greşită. Şi cred în acest proiect politic”, a spus Ciolacu la Parlament. ”Urmează să o sun pe doamna preşedintă Lasconi şi să începem acest dialog”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a menţionat că în acest moment, coaliţia de guvernare are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susţin.

”Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu”, a mai spus Ciolacu.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte democraţia, partidul care a câştigat alegerile şi care în momentul de faţă se numeşte Partidul Social-Democrat, a desemnat, cum era normal, primul ministru.

”Eu am fost desemnat de către colegii mei din interiorul Partidului Social-Democrat. În urma unei discuţii aplicate, atât cu domnul Cătălin Predoiu, cât şi cu domnul Kelemen Hunor, pentru că noi am luat o decizie. Dar, dacă doreşte şi doamna preşedintă Lasconi să vină la această discuţie, vom vedea care sunt…Părerea mea este că personalizăm prea mult şi vorbim prea mult. Candidatul, cu certitudine, este Crin Antonescu. (…) Dacă găsim că soluţia cea mai bună, de a fi unite toate forţele, este să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei. Eu, în politică, n-am exclus niciodată nimic”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Potrivit premierului, ”cu toţii înţelegem momentul complicat prin care trecem”.

”Cred că cel mai important este să consolidăm democraţia în România şi să fie un guvern, cum este şi acum, stabil, o perioadă lungă de timp şi să găsim soluţiile cele mai bune în situaţii de criză. Când nu avem situaţii de criză, oricine poate gestiona. Când sunt situaţii de criză, atunci sunt adevăratele provocări pentru oamenii de stat şi nu neapărat pentru oamenii politici”, a mai arătat marcel Ciolacu.

Despre faptul că USR nu îl doreşte premier, Ciolacu a răspuns: ”V-am spus mai devreme, eu n-am nicio problemă. Întâi stau cu colegii mei de vorbă, cum este normal, întâi stau cu colegii de coaliţie de vorbă, cum este normal, şi pe urmă stau cu doamna Lasconi”.