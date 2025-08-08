Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei, în inundaţii la periferia Beijingului / Xi Jinping ordonă ”eforturi absolute” în vederea găsirii dispăruţilor şi ca toate regiunile să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor

Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Începând de la 7 august, ploi torenţiale continue au provocat inundaţii bruşte”, potrivit postului naţional CCTV.

”Zece persoane au murit, iar (alte) 33 au fost date dispăute”, anunţă postul.

Acest episod intervine după evacuarea a 82.000 de persoane la Beijing, şi în urma unor ploi torenţiale la Honh Kong şi în Taiwan.

Preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat să se depună un ”efort absolut” în vederea salvării persoanelor date dispărute, potrivit postului de stat.

Preşedintele chinez a ordonat ca toate regiune din China să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor, având în vedere frecvenţa fenomenelor meteorologice extreme, potrivit CCTV.

Înregistrări video postate de pompieri pe reţele de socializare Weibo surprind salvatori care ghidează persoane într-o apă gri, învolburară, într-un sat.

Guvernul local din Gansu a publicat forografii cu străzi acoperite de pietre şi noroi.

China este afectată frecvent de catastrofe naturale, mai ales vara, când în anumite regiuni au loc ploi puternice, în timp ce în altele se înregistrează o caniculă zdrobitoare.

În iulie, 44 de persoane au murit în ploi diluviene în nordul Beijingului, unde periferia rurală a fost cea mai grav afectată.