SURSE Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene. Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România

Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat în România pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Petrolul a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, de unde a plecat spre România cu un petrolier. Concentrația de clorină din petrolul contaminat era suficient de mare pentru a avaria serios rafinăria prin corodare, ceea ce ar fi provocat o criză de combustibil în România, potrivit informațiilor G4Media.

O cantitate din petrolul contaminat a ajuns deja în Italia. Compania ENI a anunțat că a detectat țiței contaminat într-una din rafinăriile sale, potrivit Reuters. Și compania cehă Orlen Unipetrol ar fi urmat să utilizeze în rafinării petrolul contaminat, dar a oprit orice operațiune.

Contaminarea petrolului putea fi realizată printr-o operațiune relativ simplă de sabotaj a Rusiei pe traseul de peste 1.700 de km al conductei petroliere, au mai declarat pentru G4Media sursele citate. Ar fi fost nevoie de câteva cisterne de clorină injectată în conducta petrolieră.

OMV Petrom a descoperit contaminarea petrolului în urma analizelor pe care le face în mod regulat, potrivit unui comunicat al OMV. Ca urmare a incidentului, Ministerul Energiei a declarat luni 4 august, prin ordin, situaţie de urgenţă de nivel de criză în aprovizionarea cu ţiţei şi a autorizat scoaterea a zeci de mii de tone de petrol şi motorină din stocurile de urgenţă ale României.

Incidentul, care a constat într-o contaminare cu substanţă corozivă a mai multor tancuri de stocare ale terminalului, a fost raportat și de compania BTC Pipeline Company, operatorul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan. Astfel, transportul de ţiţei azer, care urma să ajungă în Portul Constanţa, nu a mai fost recepţionat, ceea ce a creat o penurie temporară de materie primă la Petrobrazi.

Cea mai rapidă soluţie, până la sosirea unui nou transport din import, a fost accesarea stocurilor obligatorii de urgenţă constituite de OMV Petrom. Ordinul Ministerului Energiei a autorizat eliberarea de către OMV Petrom a 80.000 tone ţiţei şi 30.000 tone motorină din stocurile de urgenţă de ţiţei şi produse petroliere constituite de companie în calitate de titulară a obligaţiei legale de stocare, care în cazul OMV Petrom se cifrează, pentru anul în curs, la un total de 676.248 de tone.

Eliberarea de produse din stocurile de urgență se poate autoriza doar în situația în care este declarată o situație de urgență – nivel de criză, cu notificarea prealabilă a Comisiei Europene – DG Energy, potrivit unui comunicat al ministerului. Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană și a declarat situația de urgență – nivel de criză.

Fiind o materie primă de bază pentru rafinăriile din regiunea mediteraneană, sortimentul de țiței ușor și cu conținut redus de sulf (light sweet) este distribuit pe scară largă pe întreg continentul european, iar contaminarea s-a răspândit deja în conducte, rezervoare de stocare și unități de procesare a țițeiului, potrivit Reuters.

Clorurile organice sunt utilizate în industrie pentru a stimula extracția din câmpurile petroliere prin curățarea sondelor și accelerarea fluxului de țiței, însă aceste compuși trebuie eliminați înainte ca țițeiul să intre în conducte.

Volume mari de țiței azer sunt transportate pe un oleoduct de 1.770 km până în portul Ceyhan, de pe coasta mediteraneană a Turciei. Compania britanică BP operează compania BTC Co., care a construit această conductă.

„BTC Co. a fost informată despre o potențială problemă de calitate legată de clorurile organice în unele încărcături din amestecul BTC”, a declarat gigantul petrolier cu sediul la Londra. „BTC Co. evaluează în prezent calitatea țițeiului în toate facilitățile de-a lungul conductei.”

Conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan a transportat în medie aproximativ 575.000 de barili pe zi în acest an.

În trecut, transporturile contaminate cu un nivel prea ridicat de cloruri organice au avut efecte semnificative asupra pieței petroliere, potrivit Bloomberg.

În 2019, a avut loc o contaminare majoră a petrolului care circulau prin cea mai mare conductă a Rusiei către Europa, ceea ce a dus la vânzarea unor transporturi cu reduceri mari de preț și la obligarea cumpărătorilor să găsească alternative.