Ciolacu, acuzat că a făcut declarații homofobe după ce a spus despre persoanele LGBT: Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Suntem egali / Asociația MozaiQ: Iată care sunt drepturile pe care statul român ni le încalcă cu bună știință

Asociația MozaiQ, organizație care luptă pentru drepturile persoanelor LGBTI (lesbiene, persoane gay, bisexuale, persoane trans și intersex), își exprimă ”indignarea față de declarațiile homofobe recente ale premierului Marcel Ciolacu, făcute în cadrul unei recente emisiuni din presă”, se arată într-un comunicat transmis redacției.

Potrivit sursei citate, aceste afirmații ale șefului guvernului reflectă ”o lipsă gravă de înțelegere față de nevoile cetățenilor LGBTI din România și față de felul în care statul român încalcă drepturile comunității LGBTI prin refuzul de a adopta parteneriatul civil.”

În contextul unei întrebări adresate de un cetățean cu privire la recunoașterea cuplurilor de același sex de către statul român, premierul Ciolacu a afirmat, într-un interviu pentru HotNews.ro, că „crede în familia tradițională”: „Eu am prieteni care au fost la mine în casă cu partenerul de același sex. Nu am nicio problemă. Singura mea problemă a fost că nu mă judeci pe mine. Da, eu cred în familia tradițională. Așa sunt eu.”

Candidatul PSD la prezidențiale a respins ideea adoptării unei forme de protecție legală pentru cuplurile formate din persoane de același sex, contestând necesitatea adoptării parteneriatului civil sub pretextul că cetățenii LGBTI sunt egali și că nu li se încalcă niciun drept: ”Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Suntem egali. Să nu intrăm în discriminare pozitivă. Repet, nu am o problemă. Eu nu te judec, tu nu mă judeci.”

”Domnule Ciolacu, nu suntem egali! Iată care sunt drepturile pe care statul român ni le încalcă cu bună știință în timp ce dumneavoastră, în calitate de șef al guvernului, pretindeți prefăcut că beneficiem de drepturi egale:

• Dreptul partenerilor de a se moșteni unul pe celălalt;

• Dreptul la decizii medicale privind partenerul;

• Dreptul de a vizita partenerul în spital;

• Asigurare de sănătate (partenerul aflat în întreținerea partenerului asigurat beneficiază de asigurare medicală în sistemul public de sănătate, fără plata contribuției, obținând calitatea de asigurat);

• Dreptul de a beneficia de pensie de urmaș.

• Posibilitatea unui credit bancar comun, care să ia în calcul veniturile ambilor parteneri;

• Drept de imigrare (în cazul procesului de obținere a cetățeniei române, cei doi parteneri sunt asimilați soților și aceștia au dreptul la liberă circulație și ședere);

• Regimul bunurilor comune (la oficializarea parteneriatului civil, partenerii aleg tipul de regim pentru bunurile comune, respectiv separație de bunuri, comunitate legală, sau comunitate convențională);

• Protecția constituțională a cuplurilor formate din persoane de același sex.

Îi reamintim domnului premier că România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerecunoașterea cuplurilor formate din persoane de același sex și că din septembrie 2023 statul român este obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea acestora. Prin urmare, solicităm domnului Ciolacu să susțină legalizarea parteneriatelor civile pentru a proteja cuplurile formate din persoane de același sex din România. Nu suntem egali, dar vrem să fim egali!”, se mai arată în comunicatul Asociației MozaiQ.