Cine e Kamala Harris, prima vicepreședintă a SUA, susținută de Biden pentru Casa Albă / Experiență profesională, minusuri și controverse

Kamala Harris, o avocată de culoare în vârstă de 55 de ani, cu origini indiene și jamaicane, este prima femeie vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii, după ce Joe Biden a fost anunțat de toate marile televiziuni americane ca fiind cel de-al 46-lea președinte al SUA. Kamala Harris a fost în România în martie 2022.

Kamala Harris, desemnată vicepreședinte de Joe Biden, are un profil nou pentru administrația de la Casa Albă: femeie, de culoare, cu origini indiene și jamaicane.

Kamala Harris a fost considerată mult timp una dintre opțiunile principale în cursa pentru acest rol. De altfel, ziarul Politico a publicat recent un material în care susținea că Biden ar fi ales-o ca vicepreședintă pe Kamala Harris, dar publicatia online a retractat ulterior acel material.

Dintr-o lista scurtă pe care se mai aflau, printre altele, senatoarele Tammy Duckworth (Illinois), Elizabeth Warren (Massachusetts) și Tammy Baldwin (Wisconsin), guvernatoarea Gretchen Whitmer (Michigan), Susan Rice, fosta consilieră a Casei Albe pe probleme de securitate, sau fosta mâna dreaptă a procurorului general al Statelor Unite, Sally Yates, Harris a ieșit câstigatoare. Este o confirmare a statutului său important pentru una dintre cele mai interesante și influente vedete ale partidului.

Harris este o senatoare ce reprezintă California, cel mai populat stat american. Experiența politică pe care o aduce din acel stat, cunoscut pentru forța economiei sale și creuzetul demografic, este un avantaj solid. În plus, Harris a fost una dintre candidatele la nominalizarea Partidului Democrat pentru Casa Albă, având astfel experiență de campanie pentru un post politic atât de important. Acest lucru o va ajuta cu siguranță în lunile următoare, când viața și cariera ei se vor afla sub lupa iscoditoare a rivalilor republicani, a presei și a publicului.

Deși este oarecum un novice pe scena politică de la Washington, unde se află la primul său mandat de senator, Harris și-a câstigat o reputație de politician intransigent și eficient în două dintre cele mai importante comitete din Senat: Intelligence și Judiciary.

Actuala senatoare s-a născut în Oakland (California), din mamă indiancă și tată jamaican, având astfel profilul perfect al candidatului ce provine din rândul minorităților, educat (Dreptul la Universitatea Hastings din California), o imagine a diversității care este, fără îndoiala, pe placul liberalilor din partid. Din acest punct de vedere, și tinând cont și de insistența lui Biden de a alege ca parteneră o femeie de culoare, Harris este de departe una dintre cele mai sigure și necesare variante.

Capacitatea lui Harris de a unifica partidul. Apropiată atât de liderii formațiunii democrate, cât și de progresiștii radicali, Kamala Harris este văzută ca o politiciană care va putea colabora cu ambele aripi influente ale formațiunii și de a le aduce la un numitor comun. Situația a devenit cu atât mai stringentă cu cât, în contextul convulsiilor politice, sociale și rasiale pe care le traversează America în aceaste luni, radicalii din Partidul Democrat devin tot mai vocali și mai influenți. Iar solicitările recente ale lui Harris de reformare a departamentelor de poliție a fost bine primită de progresiștii din partid.

Experiența profesională. Kamala Harris și-a început cariera de avocat în departamentul procurorului din districtul Alameda. După ce a fost procuroare în San Francisco, ea a fost aleasă prima femeie și prima afro-americană în funcția de procuror general al Californiei, unul dintre cele mai mari departmente legale din uniune. În cele două mandate pe care le-a obținut (și care au durat din 2011 până în 2017), ea a devenit tot mai populară în Partidul Democrat, mai ales printre progresiști, prin pozitionariile sale față de mariajul între persone de același sex și pedeapsa cu moartea.

Poziția sa agresivă anti-Trump. Kamala Harris nu și-a ascuns niciodată antipatia profundă pentru liderul republican și administrația acestuia. Acest lucru a fost evident în timpul audierilor lui Brett Kavanaugh (propus pentru funcția de judecător la Curtea Supremă) și a procurorului general William Barr, pe care i-a bombardat cu întrebari agresive. Daca analistii îl vad pe Biden ca pe un politician relativ moale si decent, nu acelasi lucru îl afirma despre Harris. În opinia lor, fosta procuroare poate si va fi folosita ca instrument de atac împotriva perechii Trump-Pence în urmatorele luni.

Minusuri

Trecutul ei controversat ca procuror în California. Harris a fost criticată multă vreme pentru stilul ei agresiv de procuror, care a provocat îngrijorare printre membrii comunității de culoare. În acest an, în care tensiunile rasiale s-au manifestat cu putere în multe orașe americane, voturile afro-americanilor ar putea decide rezultatul scrutinului din toamnă, iar trecutul celei care s-a autodefinit drept „procuroarea progresistă” ar putea să fie o problema. De altfel, de multe ori în timpul campaniei sale eșuate pentru nominalizarea democrată, adversarii au strigat: „Harris is a cop,” acuzând-o de favorizarea forțelor de ordine în detrimentul americanilor obisnuiti (Atât ca procuror al districtului San Francisco, cât și ca procuror general al Californiei, Harris a fost constant de partea polițistilor în disputele cu suspecții – chiar și în cazurile în care acești suspecți ar fi putut fi condamnați în mod eronat).

În plus, această perioada din cariera ei continuă să nu fie pe placul unor liberali. Un editorial publicat anul trecut de New York Times a acuzat-o pe Harris fie că a tăcut, fie că s-a opus reformelor favorizate de progresiști de-a lungul carierei sale. „Senatoarea a fost adesea de partea greșită a istoriei atunci când a fost procuroarea generală a Californiei,” a afirmat articolul.

Atacurile pe care Harris le-a lansat împotriva lui Joe Biden în dezbaterile organizate în timpul alegerilor primare democrate din iarnă, când l-a criticat pentru relațiile apropiate de lucru pe care acesta le-a avut cu foști senatori care au susținut segregarea rasială. Mulți democrați au fost șocați de virulența atacurilor senatoarei, despre care analiștii au spus la momentul respectiv că „aproape au scufundat campania lui Biden”. Deși fostul vicepreședinte democrat a afirmat recent că nu îi poartă pică lui Harris pentru acele momente, certurile lor vor reprezenta cu certitudine o pistă de atac pentru Trump și republicani, care vor evidenția disensiunile, reale sau nu, dintre cei doi parteneri democrați.

Deși și-a a lansat candidatura la funcția de președinte în fața unei mulțimi entuziaste de peste 20.000 în Oakland la începutul anului trecut și părea că va avea un drum lung de parcurs, mai ales datorită performantelor sale apreciate de la dezbateri, Harris a ieșit din cursa în decembrie. Ea nu a reușit să articuleze o strategie clară pentru campania ei desfasurată sub sloganul „Kamala Harris For the People” și a dat răspunsuri confuze în domenii majore, precum asistența medicală. Mai mult, în timpul procesului de căutare de către Biden a unei vicepreședinte, unii dintre consilierii acestuia au arătat cu degetul la eșecul lamentabil al campaniei electorale a lui Harris de anul trecut: campania acesteia a rămas fără bani cu două luni înainte de începerea alegerilor propriu-zise, iar o parte dintre angajatii sai de baza au abandonat-o fără prea multe remuscări.

Unii o văd pe Kamala Hrris ca fiind prea apropiată de stânga liberală. De altfel, Team Trump a reacționat imediat la anunțul lui Biden și a afirmt că alegerea partenerei sale este o dovadă că Biden este „o cochilie goală care este umplută cu agenda extremă a radicalilor din stânga”.

„Nu cu mult timp în urmă, Kamala Harris l-a numit pe Joe Biden un rasist și a cerut scuze pe care nu le-a primit niciodată,” a afirmat campania lui Trump. „În mod clar, Phony Kamala (Kamala cea prefăcută) își va abandona propriile moravuri și va încerca să-și îngroape trecutul ca procuror, pentru a potoli extremiștii anti-poliție care controlează Partidul Democrat. În încercarea sa eșuată de a candida la funcția de președinte, Kamala Harris a îmbrățișat bucuroasă manifestul radical al stângii, cerând miliarde de dolari în noi impozite și sprijinind ideea guvernului lui Bernie Sanders de preluare a asistenței medicale.”„Acest duo radical este PERFECT unul pentru celălalt, dar GREȘIT pentru America,” se afirmă într-un email trimis de echipa de campanie a lui Trump, care o descrie pe Harris drept „un candidat eșuat la prezidentiale și un fost procuror general corupt din California.”

Deși susține că este o voce a americanului de rând, Harris este o politiciană bogată, cu o avere estimată la 6 milioane de dolari, cu case în Los Angeles, Washington D.C. și San Francisco. Chiar dacă cea mai mare parte a banilor provin de la soțul său, avocatul Douglas Emhoff, democrata ar putea risca să fie acuzată de ipocrizie pentru afirmatiile sale că vorbește în numele americanilor obișnuiți .