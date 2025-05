Ciclurile Milanković vs. încălzirea globală: De ce planeta ar trebui să se răcească, nu să se încălzească

Deși activitatea umană este principala cauză a încălzirii globale actuale, există și factori naturali care influențează clima Pământului pe termen lung. Printre aceștia, un rol important îl joacă așa-numitele cicluri Milanković, teorii care explică schimbările climatice majore de-a lungul a sute de mii de ani. Dar cât de mult influențează aceste cicluri clima? Pot ele explica încălzirea accelerată pe care o trăim astăzi?

Ciclurile Milanković, o teorie veche de un secol

La începutul secolului XX, astronomul și climatologul sârb Milutin Milanković a propus o ipoteză validată mai târziu: variațiile ciclice ale mișcării Pământului în jurul Soarelui pot provoca modificări semnificative ale climei, inclusiv apariția și dispariția epocilor glaciare. Teoria sa, publicată în 1941, a fost inițial ignorată, dar a fost recunoscută 30 de ani mai târziu, odată cu analiza sedimentelor oceanice vechi de sute de mii de ani, care au confirmat existența unor cicluri climatice de 23.000, 41.000 și 100.000 de ani.

Cele trei mișcări ale Pământului care influențează clima

Ciclurile Milanković se bazează pe variațiile a trei mișcări ale Pământului:

1. Excentricitatea

Aceasta descrie forma orbitei Pământului, care variază între aproape circulară și ușor eliptică într-un ciclu de aproximativ 100.000 ani. În funcție de excentricitate, distanța dintre Pământ și Soare se modifică, influențând cantitatea de radiație solară primită.

2. Oblicitatea

Este unghiul de înclinare al axei Pământului față de planul orbital. Variază între 22,1° și 24,5° într-un ciclu de 41.000 ani. O înclinare mai mare accentuează diferențele dintre anotimpuri, în timp ce o înclinare mai mică le diminuează.

3. Precesia

Această mișcare seamănă cu balansarea unui titirez și durează circa 26.000 de ani. Ea schimbă momentul din an în care fiecare emisferă primește cea mai mare cantitate de lumină solară. În prezent, emisfera sudică are veri mai intense, iar emisfera nordică are anotimpuri mai moderate.

Toate aceste mișcări provoacă variații semnificative în distribuția radiației solare la latitudini între 30° și 60°, afectând astfel climatul global pe termen lung.

Ce pot explica ciclurile Milanković – și ce nu

Ciclurile Milanković sunt extrem de utile pentru înțelegerea modului în care planeta a trecut prin perioade glaciare și interglaciare de-a lungul mileniilor. Totuși, ele nu pot explica încălzirea accelerată din ultimele decenii.

Potrivit fizicianului Cristian Omăt, autorul unui articol pe acest subiect, motivul este simplu: aceste cicluri operează pe intervale de zeci sau sute de mii de ani, în timp ce încălzirea globală actuală s-a produs într-un interval foarte scurt — începând cu Revoluția Industrială, acum aproximativ 175 de ani. Mai mult, în prezent, radiația solară este în ușoară scădere, conform observațiilor satelitare, ceea ce înseamnă că din punct de vedere astronomic, ne-am aștepta la o răcire, nu la o încălzire.

Încălzirea actuală este produsul activității umane

Cercetările științifice susțin clar că încălzirea globală din ultimele decenii este cauzată de activitatea umană, în special prin emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili.

Concentrația de CO₂ în atmosferă a crescut de la 280 ppm în perioada preindustrială la 421 ppm în 2023, potrivit NASA.

Această creștere rapidă nu are nicio legătură cu ciclurile naturale ale planetei, spune fizicianul. Dimpotrivă, datele sugerează că, în absența influenței umane, planeta ar fi trebuit să se răcească.

