China este pe cale să dezvăluie „cel mai puternic sistem laser de apărare aeriană din lume"

Nu părea mare lucru în timpul repetițiilor: un sistem de arme neidentificat acoperit cu o prelată verde și montat pe un camion cu opt roți. Dar când prelata de protecție va fi îndepărtată miercuri, în timpul paradei Armatei Populare de Eliberare (APE) prin Beijing, „cel mai puternic sistem laser de apărare aeriană din lume” va fi dezvăluit, potrivit propagandiștilor armatei chineze, scrie The Telegraph.

Laserul va face parte dintr-o cavalcadă de arme de înaltă tehnologie concepute pentru a proiecta APE ca o armată avansată și integrată, capabilă să se ridice la nivelul Statelor Unite sau chiar să le depășească.

Vladimir Putin, Kim Jong-Un și Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, sunt așteptați să urmărească alături de Xi Jinping produsul a zeci de ani de investiții extraordinare care va defila prin Piața Tiananmen din Beijing.

Din punct de vedere al amplorii, preciziei și ceremonialului, parada care marchează 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial va depăși paradele care au avut loc la începutul acestui an la Moscova și Washington – cele două alte puteri militare cu cele mai mari cheltuieli militare din lume.

Ea va fi urmărită cu atenție de analiștii Pentagonului, dornici să afle tot ce se poate despre armele cu care s-ar putea confrunta SUA în cazul în care Xi ar ordona invadarea Taiwanului, lucru posibil încă din 2027, potrivit serviciilor de informații americane.Fotografiile de la repetiții par să arate patru noi rachete anti-navă din clasa „YJ” sau „eagle attack” – toate putând fi trimise pentru a scufunda orice navă de război americană sau britanică care ar interveni.

Analiștii americani vor urmări „indicatorii tehnici” pentru a judeca dacă armele expuse par „reale” sau sunt „falsuri”, a declarat Rob Peters, cercetător principal la Heritage Foundation, un think tank cu sediul la Washington.

„Ori de câte ori [China] prezintă noi tehnologii sofisticate… este bine să ne amintim că [în ciuda progreselor evidente] ar trebui să fim puțin precauți în privința faptului că au cele mai bune echipamente sau că știu cum să le folosească”, a adăugat el.

APE nu a mai fost testată în luptă de la ultimul său război din 1979, pe care l-a pierdut.

Cu toate acestea, parada din acest an are loc la doar câteva luni după ce Pakistanul a folosit arme fabricate în China, avionul de vânătoare J-10 și racheta PL-15, pentru a doborî un avion Rafale fabricat în Franța, aparținând forțelor aeriene indiene, marcând prima „distrugere” în luptă a unei platforme de apărare occidentale de către tehnologia APE.

Tehnologia chineză în domeniul dronelor și-a dovedit, de asemenea, eficacitatea pe câmpul de luptă din Ucraina, atât în cazul dronelor Mavic ieftine, cu rază scurtă de acțiune, utilizate de ambele părți, cât și în cazul dronelor sinucigașe cu rază lungă de acțiune, utilizate intens de armata lui Putin.

Ultimele două parade militare organizate de Beijing subliniază schimbările în tendințele achizițiilor din domeniul apărării. În 2015, APE s-a concentrat în mare măsură pe rachetele strategice capabile să lovească teritoriul continental al SUA. În 2019, dronele au fost vedetele spectacolului, cu drona de atac GJ-11 prezentată pentru prima dată.

Există speculații că Beijingul ar putea dezvălui anul acesta succesorul său invizibil, GJ-11 Sharp Sword, care este programat să funcționeze ca un așa-numit „însoțitor înaripat loial” al aeronavelor pilotate de oameni – zburând alături de acestea în misiuni de luptă.

Prezentarea mult mediatizată a armelor laser reflectă importanța lor crescândă în ochii militarilor din întreaga lume.

Odată cu apariția dronelor low-cost, sistemele de apărare aeriană care se bazează pe rachete de 1,5 milioane de lire sterline au devenit o povară pentru resurse – o inadecvare evidentă în luptele marinei americane cu militanții Houthi din Marea Roșie.

Deși costisitoare în sine, armele laser de mare energie posedă un așa-numit „încărcător infinit”, care poate doborî drone cu doar 10 lire sterline pe foc.

Israelul a devenit prima țară care a demonstrat o interceptare de succes în luptă, când sistemele sale Lite-Beam și Iron-Beam au doborât drone Hezbollah în octombrie anul trecut.

În cadrul unor teste efectuate la începutul acestui an, se spune că sistemul Dragonfire al Marinei Regale Britanice a doborât 30 de drone în 300 de focuri. Ministerul Apărării intenționează să echipeze patru distrugătoare cu arme în valoare de 120 de milioane de lire sterline până în 2027.

Amiralul Daryl Caudle, care a fost confirmat săptămâna trecută în funcția de șef al marinei militare a lui Donald Trump, a studiat armele cu energie dirijată (DEW) în cadrul masteratului său la începutul anilor 1990.

„Dacă voi fi confirmat, voi face din [acestea] o prioritate”, le-a spus amiralul Caudle senatorilor în cadrul audierii sale de confirmare. „Nu am văzut marina să depună eforturi adecvate pentru a transpune cercetarea și dezvoltarea în utilizarea la bordul navelor.”

Scepticii glumesc adesea că „laserele sunt la X ani în viitor – și vor fi întotdeauna”. Armele necesită cantități mari de energie și pot fi perturbate de fum, praf, ceață sau căldură.

Între timp, forțele aeriene americane au renunțat complet la planurile de montare a unui laser capabil să intercepteze rachete de croazieră pe un avion de vânătoare tactic. Nici măcar nu au fost efectuate teste aeriene.

Dar direcția generală este clară, spune Jared Keller, autorul buletinului informativ Laser Wars de pe Substack.

„Cred că ne apropiem de un punct de cotitură în care nu numai tehnologia a devenit mai bună, ci și unii dintre factorii de sprijin, cum ar fi sursele de energie.”

Mai multe firme – și chiar Departamentul Apărării al SUA – sunt pe punctul de a produce generatoare mobile care ar permite laserelor să „tragă și să se miște” în mod eficient.

Se speculează că sistemul chinezesc care urmează să fie introdus în Beijing este un OW5-A10 de 10 kW, un laser montat pe camion care, potrivit rapoartelor, este capabil să intercepteze roiuri de drone.

Văzut pentru prima dată pe străzi în iunie, acesta este unul dintre numeroasele sisteme chinezești care includ Silent Hunter, utilizat de forțele speciale ruse pentru a doborî drone ucrainene în mai, potrivit imaginilor care au circulat pe rețelele de socializare.

„În ceea ce privește viteza de dezvoltare, [China] depășește cu siguranță SUA”, a spus Keller. „Dar, în timp ce baza industrială chineză continuă să lanseze aceste sisteme, iar acestea sunt prezentate la expoziții militare, [există puține] dovezi vizuale ale funcționării lor.”

Marile forțe armate ale lumii sunt „probabil la un nivel similar” în ceea ce privește utilizarea armelor laser pe câmpul de luptă, spune Sidharth Kaushal, cercetător la Royal United Services Institute, un think tank cu sediul la Londra.

China se poate lăuda cu capacități unice, dar „nu mă aștept ca prima țară să fie cu ani înaintea celei de-a doua și a treia… probabil că grupul va avansa mai mult sau mai puțin în tandem”.

„Aș fi surprins dacă [recentele eșecuri ale Americii] s-ar dovedi a fi altceva decât temporare”, a adăugat Kaushal.

Cele mai importante forțe armate din lume sunt departe de a produce propria versiune a razei mortale marțiene, care a decimat navele Royal Navy în romanul Războiul lumilor (1898) al lui HG Wells. Ar fi nevoie de megawați de energie pentru a scufunda un cuirasat – o parte din producția unei întregi centrale – iar laserele de astăzi abia reușesc să producă mai mult de 100 kW.

Dar zilele în care raze de energie dirijată vor doborî dronele din cer – ieftin și rapid – vor ieși în curând din domeniul fanteziei.