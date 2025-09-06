Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi

Inhalăm 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi. Cantitatea este de 100 de ori mai mare decât se estimase anterior, informează publicația poloneză Gazeta Wyborcza, pe baza constatărilor oamenilor de știință de la Universitatea din Toulouse. Aceștia au colectat probe de aer din propriile case și mașini și și-au publicat rezultatele în revista PLOS One; arată newsletterul SCIENCE+ IN BRIEF, transmis de Free Press Eastern Europe.

„Până la 94% din particulele de plastic detectate aveau un diametru mai mic de 10 microni. În casele lor, oamenii de știință au numărat 528 de astfel de particule pe metru cub de aer, iar în mașini – 2.238. De ce mai multe în mașini? Interioarele lor sunt realizate aproape exclusiv din materiale plastice pe bază de petrol”, a relatat Gazeta Wyborcza.

O problemă și mai gravă ar putea fi poluarea cu nanoplastic – particule de o mie de ori mai mici, cu diametrul măsurat în miliardimi de metru. Astfel de particule mici de plastic penetrează multe bariere biologice și pot fi foarte dăunătoare – nu doar pentru oameni. Însă cercetările privind amploarea poluării cu nanoplastice sunt abia la început.

Sursa: Gazeta Wyborcza, Polonia