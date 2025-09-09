Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Pe unul din ele scria „Macron”

Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitală, a anunţat pe X prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele 15, 18 şi 20, precum şi în Montreuil (Seine-Saint-Denis) şi Montrouge (Hauts-de-Seine), a aflat Le Figaro din surse poliţieneşti.

„Descoperirile continuă şi se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, au indicat sursele.

Acestea precizează că inscripţia „Macron” a fost găsită pe unul dintre capete.

„A fost deschisă imediat o anchetă”, a adăugat prefectul poliţiei, asigurând că „se fac toate eforturile pentru a găsi autorii acestor acte abjecte”.

Julien Charles, prefectul departamentului Seine-Saint-Denis, a condamnat „cu fermitate acest act abject” şi asigură comunitatea musulmană din Montreuil şi din departament de sprijinul său.

Poliţia continua ancheta la mijlocul dimineţii. „Tot sprijinul meu pentru responsabilii şi credincioşii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile. Atacarea lăcaşurilor de cult este un act de laşitate de neînţeles”, a declarat pe X ministrul de interne, Bruno Retailleau.