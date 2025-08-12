Cel puţin 68 de persoane date în continuare dispărute la o săptămână după o inundaţie în oraşul turistic Dharali, în Himalya

Cel puţin 68 de persoane erau date în continuare dispărute în urma unei revărsări care a ”măturat” săptămâna trecută o localitate în Himalaya indiană, anunţă marţi autorităţile locale, relatează AFP, transmite News.ro.

Între persoanele date dispărute, 44 sunt indieni, iar 22 nepalezi, potrivit autorităţilor, iar pe listă se află nouă militari.

Conducerea salvatorilor anunţă marţi că aceştia caută cadavre între dărâmături în oraşul turistic Dharali, în statul indian Uttarakhand (nord).

Potrivit unui reprezentant al Forţei naţionale indiene de intervenţie în caz de catastrofă (NDRF), Gambhir Singh Chauhan, câini special dresaţi au identifica mai multe locuri în care se află cadavre.

”Atunci când au început căutările, a ţişnit apă din pământ”, a declarat el.

Autorităţile au anunţat imediat după dezastru că inundaţiile au fost cauzate de o avertă intensă de ploaie.

Însă experţi care evaluează pagubele estimează că aversa a fost doar declanşatorul final care s-a adăugat după mai multe zile de ploi susţinute şi prelungite, care au îmbibat şi înmuiat solul.

Gheţarii din Himalya, care asigură apa esenţială unui numnăr de două milioane de persoane, se topesc mai repede ca niciodată din cauza încălzirii globale şi expune populaţii la dezastre imprevizibile şi costisitoare, avertizează unii cercetători.

Înmuierea permafrostului – partea îngheţată a solului în permanenţă timp de cel puţin doi ani la rând – creşte riscul unor alunecări de teren.

Un expert în riscuri în Himalaya de la Jawaharlal Nehru din New Delhi, P.K. Joshi, estimează că revărsarea a fost cauzată de surparea unei grămezi de roci – denumite morenă – care reţinea un lac de apă topită dintr-un gheţar.