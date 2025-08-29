G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cel puţin 49 de morţi şi 100 de dispăruţi în naufragiul unei…

Migranti : Barca pneumatica : Marea Mediterana
sursa foto: captura /SOS MEDITERRANEE France

Cel puţin 49 de morţi şi 100 de dispăruţi în naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi în largul Mauritaniei

Articole29 Aug 0 comentarii

Cel puţin 49 de persoane au murit şi o sută sunt date dispărute, la mai mult de 48 de ore de la naufragiul unei ambarcaţiuni care transporta migranţi în largul coastei Mauritaniei, au declarat vineri Garda de Coastă şi jandarmeria din această ţară africană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ambarcaţiunea, cu 160 de persoane la bord, s-a răsturnat în cursul nopţii de marţi spre miercuri la nord de capitala Nouakchott, potrivit aceloraşi surse.

Mauritania, o ţară în mare parte deşertică din Africa de Vest, cu ieşire la Oceanul Atlantic, a devenit în ultimii ani un punct de plecare pentru mulţi migranţi de pe întreg continentul african care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

Naufragiul s-a produs „în largul coastei Lemhaijratt”, la 80 km nord de capitala Nouakchott, a declarat pentru AFP un oficial al Gărzii de Coastă.

„Una dintre patrulele noastre a reuşit să salveze 17 persoane. Până în prezent, 49 de cadavre au fost recuperate şi îngropate, iar căutările continuă” pentru găsirea persoanelor dispărute, a adăugat el, menţionând un „un bilanţ provizoriu”.

Barca „plecase din Gambia în urmă cu o săptămână” având la bord „senegalezi şi gambieni. Când migranţii au văzut luminile pe coasta Lemhaijratt, toţi s-au mutat pe o parte a ambarcaţiunii, provocând răsturnarea acesteia”, a explicat şeful Gărzii de Coastă din Mauritania.

Zeci de migranţi vest-africani au fost salvaţi în largul coastei Mauritaniei la sfârşitul lunii iulie, după ce barca lor, care plecase din Guineea în urmă cu 11 zile, s-a stricat, potrivit autorităţilor.

Zeci de mii de migranţi au murit în ultimii ani încercând să ajungă în Europa din Africa prin Insulele Canare spaniole, adesea la bordul unor ambarcaţiuni supraaglomerate.

În 2024, ONG-ul spaniol Caminando Fronteras a raportat un bilanţ de 10.457 de migranţi morţi sau dispăruţi pe mare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cel puţin 50 de morţi într-un accident rutier în vestul Afgansitanului / Un autobuz și un camion s-au ciocnit

Articole20 Aug • 123 vizualizări
0 comentarii

300.000 de persoane ar fi dispărut, în Siria, în perioada guvernării clanului Assad

Articole19 Aug • 130 vizualizări
0 comentarii

Doi morți și zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături

Articole11 Aug 2025 • 335 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.