Cel puţin 21.000 de copii din Gaza au suferit dizabilităţi de la începutul războiului, potrivit unui bilanţ al ONU

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin 21.000 de copii din Fâşia Gaza trăiesc cu dizabilităţi provocate de războiul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, conform datelor Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CRPD), transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compus din experţi, CRPD – care se reuneşte de două ori pe an la Geneva – a înregistrat circa 40.500 de cazuri de copii care au suferit de „răni provocate de război” în cei aproape doi ani de la începutul conflictului armat.

Comitetul consideră că Israelul ar trebui să adopte măsuri specifice pentru protecţia copiilor cu dizabilităţi şi să implementeze protocoale de evacuare care iau în considerare persoanele cu handicap. CRPD arată că ordinele de evacuare israeliene din Gaza nu ajung, de multe ori, la cei cu „deficienţe de auz sau văz”, ceea ce face imposibilă evacuarea.

Experţii au relatat despre „persoane cu dizabilităţi obligate să fugă în condiţii periculoase şi nedemne, cum ar fi târâtul prin nisip sau noroi, fără ajutoare pentru mobilitate”.

Totodată, arată CRPD, restricţionarea ajutoarelor umanitare care ajung în Gaza afectează disproporţionat persoanele cu dizabilităţi, multe din acestea rămânând „fără hrană, apă potabilă sau canalizare” şi depinzând de alţii pentru supravieţuire.

Comitetul a afirmat că, în perioada octombrie 2023 – 21 august 2025, a primit informaţii despre cel puţin 157.114 răniţi, din care peste 25% riscă să rămână cu incapacităţi permanente.