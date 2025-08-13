Cedarea de teritorii ucrainene ar însemna sfârșitul ordinii internaționale postbelice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Andreas Umland, expert al Centrului de Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS), consideră că discuțiile unor politicieni despre „schimburi teritoriale” pentru a încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei sunt periculoase, deoarece pot distruge întreaga ordine internațională postbelică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Este periculos că problema teritorială este ridicată de către unii politicieni, cum ar fi, de exemplu, secretarul general al NATO, care a făcut o astfel de declarație. Sper că este vorba doar despre menținerea controlului rus asupra teritoriilor ocupate în timpul unui eventual armistițiu și nu despre cedarea oficială de teritorii de către Ucraina. Sper că aceasta nu este o politică generală a Occidentului. Altfel, ar însemna sfârșitul ordinii internaționale stabilite după 1945” – a subliniat expertul, într-un comentariu pentru agenția Ukrinform.

Umland este de acord cu presupunerea jurnaliștilor de la Bild că trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, în timpul vizitei sale recente la Moscova – după care a fost anunțată întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin – ar fi putut interpreta greșit unele declarații ale rușilor privind ideea de „schimburi teritoriale”.

Expertul a reamintit că stilul de negociere al lui Witkoff a fost anterior criticat dur, deoarece acesta se întâlnește cu Putin fără diplomați profesioniști sau traducători proprii și fără experiență diplomatică.

„Nu are experiență în diplomația internațională, iar acum este trimis să rezolve astfel de probleme politice globale. Și da, rezultatul sunt astfel de neînțelegeri” – a atras atenţia Umland.

Expertul consideră că imaginea lui Trump alături de Putin nu va fi favorabilă pentru președintele american, cel puțin pentru o parte din electoratul său, deoarece mulți americani au o atitudine critică față de liderul rus, iar majoritatea susțin Ucraina.

În schimb, pentru Putin, organizarea summitului ca un spectacol ar fi o mare victorie, crede analistul. Potrivit lui Umland, Putin continuă să manipuleze Occidentul, nu ia în serios amenințările din partea SUA sau UE și își promovează propria agendă.

Până acum, a avut succes, deoarece sancțiunile rămân limitate, iar măsuri mai dure – precum tarife ridicate, sancțiuni împotriva întregii „flote fantomă” a Rusiei sau confiscarea activelor rusești înghețate – nu au fost încă implementate.

Expertul s-a declarat surprins că întâlnirea Trump-Putin ar urma să aibă loc pe teritoriul american și anume în Alaska. Acesta a amintit că, în presa rusă, circulă deja meme-uri și teorii conspiraționiste conform cărora Alaska aparține, de fapt, Rusiei și va fi recucerită. Unele teorii susțin că Alaska nu a fost vândută în 1867, ci doar închiriată, sau că banii plătiți de SUA nu au fost niciodată primiți.

„Pe acest fundal, alegerea Alaskăi este ciudată. Poate că simbolismul constă în apropierea de Rusia. Dar pentru Rusia, simbolismul poate fi cu totul altul decât pentru americani” – a adăugat Umland.

Referitor la ideea unei încetări parțiale a focului, în special privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune, expertul consideră că aceasta ar avantaja Rusia. Ucraina a efectuat recent atacuri de succes cu drone de rază lungă asupra infrastructurii, obiectivelor industriale și bazelor militare rusești, iar Moscova este interesată să oprească aceste acțiuni.

„Pentru Ucraina, acest lucru ar fi dezavantajos, deoarece superioritatea sa tehnologică este crucială pentru a compensa deficitul de resurse umane comparativ cu Rusia” – a concluzionat Umland.