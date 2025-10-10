Tâmpa și Postăvaru, simboluri ale Brașovului / Primăria municipiului s-a opus la OSIM pentru folosirea lor ca branduri de bere

Primăria Brașov a obținut o primă victorie la OSIM, reușind să blocheze folosirea simbolurilor orașului pe etichetele unei beri produse de o firmă din Ilfov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„Am obținut o primă victorie la OSIM în disputa pe care o avem cu o firmă din județul Ilfov, din orașul Popești-Leordeni, firmă care dorea să utilizeze două dintre simbolurile Brașovului, respectiv Tâmpa și Postăvaru, precum și numele orașului, pe etichetele de bere și ca mărci exclusive. În această fază am obținut un refuz provizoriu pentru cea de înregistrare a mărcii Bere Brașov-Tâmpa. Sperăm ca aceeași decizie să fie luată și în cazul mărcii de Bere Brașov-Postăvaru, iar după aceea să se ia și decizia finală, iar simbolurile orașului să fie protejate”, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea.

În luna mai, o firmă din București a depus două cereri la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru protejarea exclusivă a mărcilor „Bere Brașov Tâmpa” și „Bere Brașov Postăvaru”. Cererile vizau etichete și denumiri care făceau trimitere directă la identitatea vizuală și simbolurile Brașovului — munții Postăvarul și Tâmpa — și utilizarea explicită a numelui orașului în scop comercial.