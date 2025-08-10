Cea mai ușoară modalitate de a genera dopamină, conform neuroștiinței

Există un vechi proverb care spune: „Zâmbește, și lumea va zâmbi împreună cu tine”. Interesant este că neuroștiința pare să fie de acord cu acest proverb și chiar oferă argumente convingătoare pentru a zâmbi mai mult în viața de zi cu zi. Se pare că simplul act de a zâmbi este una dintre cele mai eficiente metode de a genera dopamină și de a reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului, scrie revista Vogue.

Importanța dopaminei

Într-o lume în care dopamina este adesea epuizată sau dezechilibrată, ar fi bine să căutăm modalități naturale și ușoare de a o crește. La urma urmei, dopamina este un neurotransmițător care joacă un rol crucial în sistemul de recompensă și motivație al creierului. „Când nivelul dopaminei este scăzut, acest lucru poate avea un impact semnificativ atât asupra funcționării creierului, cât și asupra vieții noastre de zi cu zi”, explică dr. Michael Markopoulos, specialist în dependențe din California. „În creier, un nivel scăzut de dopamină poate duce la scăderea motivației, dificultăți de concentrare și o lipsă generală de interes sau plăcere pentru activitățile care ne făceau odată plăcere. Acest lucru este adesea asociat cu afecțiuni precum anhedonia, care este incapacitatea de a simți plăcere.”

Nivelul scăzut de dopamină se poate manifesta și printr-un sentiment persistent de oboseală, apatie și lipsă de motivație. „Poate afecta și controlul motor, ducând la simptome precum tremurături și rigiditate, așa cum se observă în boala Parkinson, care se caracterizează prin pierderea neuronilor producătoare de dopamină”, explică Markopoulos. „Din punct de vedere emoțional, nivelul scăzut de dopamină poate contribui la sentimente de tristețe, retragere socială și o capacitate diminuată de a simți fericirea. Este important de reținut că, deși nivelul scăzut de dopamină este un factor cheie în aceste afecțiuni, acesta face adesea parte dintr-o interacțiune mai complexă de dezechilibre neurochimice.”

Zâmbetul și dopamina

Aici intervine simplul act de a zâmbi. „Nu suntem conștienți de puterea pe care o are”, spune psihologul Lourdes Ramón despre expresia facială. „Cercetările arată că încruntarea sau zâmbetul pot schimba modul în care interpretăm lumea.”

Acest lucru se datorează faptului că încruntarea activează amigdala creierului, care joacă un rol crucial în procesarea emoțiilor, în special a emoției fricii. Cu toate acestea, „răspunsul neuronal la un chip zâmbitor este mult mai puternic decât la un chip care nu zâmbește sau la un chip supărat”, explică Ramón. „Insula, care este una dintre părțile creierului cele mai implicate în identitate, este activată când vedem pe cineva zâmbind sau când zâmbim noi înșine.”

Cu alte cuvinte, creierul ne adaptează starea de spirit la expresia feței noastre. Zâmbetul poate chiar crește creativitatea și capacitatea cognitivă, deoarece „există o creștere a endorfinelor, neuropeptidelor, dopaminei și serotoninei”, spune Ramón. „Aceste hormoni acționează împreună pentru a reduce stresul, a scădea ritmul cardiac, a crește productivitatea și a reduce anxietatea.”

Zâmbetul pentru longevitate

Potrivit experților în longevitate, relațiile sociale sunt un fel de asigurare de viață, la fel și râsul. Un studiu realizat de cercetătorii de la Wayne State University a descoperit că persoanele care zâmbesc mai des trăiesc cu patru-cinci ani mai mult decât cele care zâmbesc mai rar. Descoperirea confirmă credințele străvechi: „Taoștii chinezi credeau în puterea zâmbetului de a vindeca sufletul și de a aduce longevitate”, observă dr. Eugenia Cervantes.

Zâmbetul este, de asemenea, contagios, datorită neuronilor oglindă care au evoluat pentru a crește empatia și a îmbunătăți conexiunea socială. „Când zâmbești, se generează un efect de domino în rândul celorlalți, creând o atmosferă spontană pozitivă”, spune psihologul Laura Palomares.

Ce se întâmplă dacă nu am chef să zâmbesc?

Desigur, sunt zile în care pur și simplu nu ai chef să zâmbești – și este important să nu-ți ascunzi emoțiile autentice. „Trebuie să ne permitem să simțim toate tipurile de emoții”, explică Ramón. „Dar este util să știm că putem dezvolta resurse și strategii care ne ajută în viața de zi cu zi și că putem fi co-creatori ai propriei noastre realități.”

Sfaturi pentru stimularea dopaminei

Stabilește-ți și atinge obiective mici: îndeplinirea unei sarcini, oricât de minoră ar fi, oferă un sentiment de împlinire și o eliberare corespunzătoare de dopamină. Încearcă să faci o listă de sarcini și să le bifezi pe parcursul zilei.

Faceți exerciții fizice în mod regulat: Activitatea fizică este o modalitate puternică de a stimula dopamina, împreună cu alți neurotransmițători care vă fac să vă simțiți bine, precum serotonina și endorfinele. Chiar și o plimbare în ritm alert poate face diferența.

Ascultați muzica preferată: Ascultarea melodiilor pe care le iubiți poate activa circuitele de recompensă ale creierului și crește nivelul de dopamină.

Învață ceva nou: procesul de învățare și stăpânire a unei noi abilități, chiar și una simplă, cum ar fi o rețetă nouă, poate fi un stimulent excelent pentru dopamină.

Practică recunoștința: acordarea unui moment pentru a aprecia lucrurile bune din viața ta poate schimba focusul și poate avea un impact pozitiv asupra chimiei creierului. Scrierea într-un jurnal a lucrurilor pentru care ești recunoscător este o modalitate excelentă de a face acest lucru.