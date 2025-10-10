Ce trebuie să facem dacă suntem martorii unui accident rutier / Ofițer ISU: Primul impuls al oamenilor nu este să ajute, ci să filmeze

Tot mai des, primul impuls al oamenilor care asistă la un accident nu este să ajute, ci să filmeze, spune sublocotenentul Paul Olar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Întrebat care sunt acțiunile pe care ar trebui să le facem atunci când suntem martorii unui accident rutier, sublocotenentul precizează că e nevoie în primul rând de empatie și discernământ, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

„Dacă vedem un accident rutier, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să apelăm numărul unic de urgenţă 112 cât mai repede cu putinţă”, subliniază Paul Olar.

Dispecerul va adresa un scurt chestionar, iar răspunsurile clare și detaliate sunt esențiale pentru ca echipajele de intervenție să ajungă pregătite. Este important să precizăm câte persoane sunt implicate, starea lor, numărul vehiculelor avariate și dacă există persoane blocate sau încarcerate.

Martorii unui accident au voie să se apropie de vehiculul implicat, însă nu trebuie să miște maşina sau victimele.

„E foarte important să transmitem un mesaj de calm. Persoanele implicate sunt în stare de şoc, iar câteva cuvinte liniștitoare pot face o mare diferență”, explică reprezentantul ISU. Scoatem victimele din autoturism doar dacă există un pericol iminent, de exemplu, dacă vedem flăcări în compartimentul motor al maşinii sau victima nu mai respiră și este nevoie de resuscitare. În orice altă situație, mutarea unei persoane rănite poate agrava leziunile, mai ales dacă există suspiciuni de traumă la coloană.

Deşi fiecare maşină trebuie să fie echipată cu o trusă de prim ajutor, folosirea corectă a acesteia presupune un minimum de cunoştinţe medicale. De aceea, ISU Cluj încurajează participarea la cursuri de prim ajutor, precum cele organizate în cadrul evenimentului „Maratonul Resuscitării”, care are loc de două ori pe an.

„Manevrele salvatoare nu sunt greu de învăţat, iar colegii noştri de la SMURD au foarte multă răbdare în a explica pas cu pas ce trebuie făcut într-o situaţie de urgenţă”, spune Paul Olar.

În municipiul Cluj-Napoca, timpul mediu de răspuns al echipajelor de urgenţă este de aproximativ 10 minute, însă acest interval depinde de trafic şi de momentul apelului. „Momentul apelării este un factor extrem de important. Cu cât sunăm mai repede la 112, cu atât cresc șansele ca persoanele rănite să primească ajutorul necesar la timp”, precizează purtătorul de cuvânt al ISU Cluj.

Printre cele mai întâlnite greşeli se numără scoaterea victimelor din autoturism fără a evalua riscurile, dar și transportarea lor cu maşina personală înainte de sosirea echipajelor.

„Dorinţa de a face bine e ceva special şi nu o condamnăm, dar este important să ne gândim la consecinţe. Sunt momente dificile acelea, când adrenalina e la cote ridicate. Noi facem un apel la cetăţeni să fie responsabili, să apeleze cât de rapid numărul de urgenţă 112 şi să transmită informaţiile precise ale accidentului, astfel încât noi să ştim să alocăm resursele necesare pentru a gestiona situaţia de urgenţă”, spune Paul Olar.