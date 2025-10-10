Paturi în sălile de cinema / La Genova s-a introdus în premieră paturi ”king-size” pentru ”cea mai bună experiență cinematografică”

Un cinematograf din Genova a introdus paturi în sălile de proiecție, iar cei care cumpără bilete aici vor putea urmări filmele ”într-o relaxare totală„, anunță Curierul Italiei, care citează presa locală.

Paturile au fost instalate în timpul renovării complexului Fiumara, împreună cu fotoliile reglabile, în cadrul unei operațiuni de renovare completă care a implicat, evident, și sistemul de vizionare, introducând tehnologia Imax pentru video și audio înaltă definiție.

Printre noutăți, două săli de format XL cu proiecție laser 4K. Renovarea a început la începutul anului, cu scopul de a revoluționa experiența spectatorului. Inaugurarea instalației renovate va veni cu o proiecție specială a filmului „Tron: Ares”, cel de-al treilea capitol al saga sci-fi Disney.

„Cinematograful are imensa putere de a trezi emoții extraordinare, de a uni generațiile și de a contribui la punerea în valoare a teritoriului. Scopul nostru este de a oferi cea mai bună experiență cinematografică, cu cea mai bună tehnologie, confort, alegere de conținut și facilități capabile să hrănească o pasiune comună pentru marele ecran și poveștile sale”, a explicat Ramón Biarnés, director general Europa de Sud și Europa de Nord al Odeon Cinemas Group.