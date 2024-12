Ce a scris Donald Trump într-un mesaj de Crăciun despre Canada, Panama şi Groenlanda

Preşedinţii în exerciţiu Joe Biden şi ales Donald Trump au transmis mesaje de Crăciun total diferite, miliardarul reiterându-şi într-un mesaj expeditiv postat pe reţeaua sa de socializare Truth Social ameninţările polemice cu privire la canalul Panama, şantajarea Canada şi cumpărarea Groenlandei, relatează AFP, transmite News.ro.

Joe Biden a ales formule clasice în ”ultimul” său mesaj de Crăciun ”ca preşedinte”, în care-şi exprimă dorinţa ca Statele Unite să ”caute lumina libertăţii şi iubirii, bunătatea şi compasiunea, demnitatea şi decenţa”.

Donald Trump a lansat însă o serie de mesaje provocatoare pe Truth Social.

Preşedintele ales, care a ameninţat sâmbătă să reia controlul Canalului Panama, şi-a repetat acuzaţiile cu privire la un amestec chinez.

”Crăciun fericit tuturor, inclusiv minunaţilor militari chinezi care exploatează cu dragoste, dar ilegal, Canalul Panama”, scrie el.

Trump, care aprecia sâmbătă că vapoarele americane ar trebui să plătească mai puţin pentru a traversa canalul carea leagă Pacificul şi Atlanticul, a profitat de ocazie pentru a-l nominaliza pe Kevin Marino Cabrera în funcţia de ambasador în Panama, ”o ţară care ne înşală (…) cu mult peste cele mai nebune vise ale lor”.



President Elect And Melania Trump with a special message for Christmas!

Trump „More than 2000 years ago, God sent his only begotten Son…

An angel announced the birth of our Lord and Savior, to humble shepards.

He is the Messiah, the Lord!"

— David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) December 25, 2024

Canalul Panama, construit de către Statele Unite şi inaugurat în 1914, a trecut în mâinile panamezilor la 31 decembrie 1999 în virtutea unui tratat semnat în 1977 de către preşedintele american de atunci, Jimmy Carter.

”Canalul nu este controlat, direct sau indirect, nici de către China şi nici de către Comunitatea Europeană, nici de către Statele Unite şi de nicio altă putere. Ca panamez, resping ferm orice exprimare care deformează această realitate”, i-a replicat duminică preşedintele panamez José Raúl Mulino.

O manifestaţie împotriva lui Trump a avut loc marţi, la care au participat sute de persoane, în faţa sediului Ambasadei Statelor Unite în Panama.



A special Christmas message from President Trump.

Repost to spread the Christmas spirit! pic.twitter.com/gKPYJFCBaO

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 25, 2024

Altă ţintă în mesajul de Crăciun al lui Trump este Canada, pe care continuă să o considere un posibil al ”51-lea stat” american şi-l cataloghează pe premierul Justin Trudeau drept ”guvernator”.

”Dacă Canada devine al 51-lea stat al nostru, impzitele lor ar fi reduse cu peste 60%, întreprinderile lor şi-au dubla imediat mărimea şi ar fi protejate militar ca în nicio altă ţară din lume”.



A beautiful message from President Trump and Flotus Melania. 27 more days.

Merry Christmas, friends. The next 4 years are going to be beautiful. pic.twitter.com/r9vKfrEJiv

— Sassafrass84 (@Sassafrass_84) December 24, 2024

Donald Trump îşi reiterează şi pretenţiile cu privire la Groenlanda, un teritoriu îngheţat de patru ori cât Franţa, pe care-l consideră strategic.

”Locuitorii Groenlandei, de care Statele Unite au nevoie în securitatea lor naţională, vor ca Statele unite să fie prezente şi vom fi!”, scrie el.

”Groenlanda este a noastră” şi ”nu este de vânzare”, i-a replicat luni premierul acestui teritoriu autonom al Danemarcei, Mute Egede.