Cazurile de cancer renal se vor dubla până în 2050, potrivit unui studiu
Susține-ne activitatea
Donație Paypal recurentă
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donație Paypal singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
Donează prin Transfer Bancar
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon
Citește și...
De ce unele persoane cu obezitate sunt mai protejate de diabet şi boli cardiovasculare? Cercetătorii au descoperit indicii genetice care explică de ce obezitatea afectează diferit oamenii
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.