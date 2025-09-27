Cazurile de cancer renal se vor dubla până în 2050, potrivit unui studiu

Factorii de risc care pot fi preveniți, precum obezitatea, fumatul, lipsa exercițiului fizic, diabetul și hipertensiunea, sunt așteptați să fie unul dintre principalii factori ai unei creșteri abrupte a cazurilor de cancer renal, care ar putea duce la dublarea numărului la nivel mondial în următorii 25 de ani, potrivit unui nou studiu publicat recent în European Urology, potrivit MedicalXpress.

În 2022, aproape 435.000 de cazuri noi de cancer renal și 156.000 de decese au fost înregistrate la nivel global. Cercetătorii de la Fox Chase Cancer Center au făcut parte dintr-o echipă internațională care a descoperit că, dacă tendințele actuale continuă, aceste cifre s-ar putea dubla până în 2050.

„Cancerul renal este o problemă de sănătate globală în creștere, iar atât clinicienii, cât și factorii de decizie trebuie să se pregătească pentru această creștere abruptă”, a declarat autorul principal Alexander Kutikov, MD, FACS, președintele Departamentului de Urologie de la Fox Chase Cancer Center. „Această analiză este un punct de referință pentru domeniu, rezumând ceea ce știm despre incidența cancerului renal, supraviețuire, genetică și factori de risc.”

Principalele constatări ale analizei includ:

Disparități în supraviețuire: Ratele de supraviețuire pe o perioadă de cinci ani variază între 40% și 75%, în funcție de geografie și de accesul la îngrijiri medicale. Regiunile mai bogate înregistrează o supraviețuire mai bună datorită detectării timpurii prin imagistică de rutină și accesului mai mare la chirurgie, terapii sistemice și tratamente prin radiații.

Risc genetic: Se estimează că între 5% și 8% dintre cancerele renale sunt ereditare, adesea legate de mutații în gene specifice. Testarea genetică este recomandată persoanelor diagnosticate la o vârstă fragedă, pacienților cu cancer la ambii rinichi și celor cu antecedente familiale ale bolii.

Factori de risc modificabili: Mai mult de jumătate dintre cazurile de cancer renal la nivel mondial pot fi atribuite unor factori prevenibili, printre care obezitatea, diabetul, hipertensiunea, boala cronică de rinichi, fumatul, expunerea la factori de mediu și lipsa exercițiului fizic.

„Schimbările de stil de viață, precum controlul greutății, gestionarea tensiunii arteriale și a glicemiei și, mai ales, renunțarea la fumat, pot reduce semnificativ riscul”, a spus Kutikov. „Acestea sunt strategii de prevenție care pot face o diferență reală.”

Pe lângă Kutikov, cercetători de la Fox Chase—Temple Urologic Institute au contribuit la analiză. Ca parte a echipei executive de management a Institutului, Kutikov a subliniat importanța implicării tinerilor medici în cercetare, evidențiind impactul Fox Chase asupra domeniului cercetării și tratamentului cancerului renal.