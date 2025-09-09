Cauţiune de 150.000 de euro pentru procurorul general din Spania, trimis oficial în judecată pentru încălcarea secretului judiciar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tribunalul Suprem spaniol a confirmat marţi trimiterea oficială în judecată a procurorului general Alvaro Garcia Ortiz pentru încălcarea secretului judiciar, şi a stabilit pentru el o cauţiune de 150.000 de euro, într-un dosar stânjenitor pentru şeful guvernului, socialistul Pedro Sanchez, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Garcia Ortiz este acuzat că a divulgat presei informaţii despre omul de afaceri Alberto Gonzalez Amador, partenerul lui Isabel Diaz Ayuso, preşedinta de dreapta a regiunii Madrid şi opozantă vehementă a guvernului Sanchez – acuzaţii contestate de procurorul general.

Data viitorului proces nu a fost încă anunţată.

Procurorul general, numit în august 2022 la propunerea guvernului Sanchez, a contestat în apel decizia de trimitere în judecată emisă de un judecător al Tribunalului Suprem, Angel Luis Hurtado.

Tribunalul Suprem a considerat că ‘probele strânse în timpul anchetei’ sunt ‘suficiente’ pentru deschiderea unui proces. Scurgerea judiciară, referitoare la ‘informaţii confidenţiale care nu ar fi trebuit să fie publicate’, a fost rezultatul ‘unei acţiuni coordonate şi conduse personal de procurorul general’, a afirmat tribunalul într-un comunicat la sfârşitul lui iulie.

Garcia Ortiz a fost inculpat pe 13 ianuarie în acest dosar, o procedură fără precedent în istoria judiciară spaniolă.

Inculparea sa a survenit după publicarea în mai multe mass-media a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între parchet şi Alberto Gonzalez Amador.

Marţi, Hurtado a deschis oficial procesul care va duce la audierea în care Garcia Ortiz va fi judecat, însă, în decizia sa, a exclus suspendarea acestuia din funcţia de procuror general.

În schimb, i-a impus plata unei cauţiuni de 150.000 de euro ‘spre a garanta ansamblul responsabilităţilor sale financiare’, precizează documentul consultat de AFP.

Gonzalez Amador este suspectat că a fraudat administraţia fiscală spaniolă între 2020 şi 2021 din fruntea firmei sale, care presta servicii de sănătate şi ale cărei venituri au explodat practic în timpul pandemiei de coronavirus.

Acest caz complex a provocat acuzaţii reciproce vehemente între guvernul lui Sanchez şi Diaz Ayuso, unul din liderii Partidului Popular (PP, opoziţia de dreapta), care a denunţat o persecuţie ‘sălbatică’ şi a acuzat anturajul lui Sanchez că a organizat aceste scurgeri în media cu ajutorul procurorului.

‘Degradarea instituţională la care Pedro Sanchez supune ţara este insuportabilă. Dacă PSOE nu cere demisia lui Alvaro Garcia Ortiz, îl va însoţi pe banca acuzaţilor’, a transmis marţi pe X liderul PP, Alberto Nunez Feijoo.

Mai mulţi apropiaţi ai lui Sanchez, printre care soţia sa şi fratele său, sunt vizaţi de anchete judiciare.