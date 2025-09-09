Cătălin Drulă (USR): Organizarea alegerilor nu este o decizie de oportunitate / Legea nu se poate negocia

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, marţi, că alegerile pentru Primăria Capitalei nu reprezintă „o decizie de oportunitate” şi că organizarea scrutinului nu este un lucru „opţional”, ci obligatoriu, transmite Agerpres.

El şi-a exprimat speranţa ca USR şi PNL să aibă un candidat comun, aşa cum îşi doresc liderul USR, Dominic Fritz, şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Principala luptă în momentul de faţă este să înlăturăm această idee absolut toxică că alegerile se fac dacă convine sau nu unui partid. Am ajuns într-o criză majoră a ţării, tocmai de la discuţii de genul acesta: „Le comasăm, nu le comasăm…”, „Stăm zece ani la putere”, „Poate facem alegerile, poate nu le mai facem…” (…) Nu e opţional pentru guvern să organizeze aceste alegeri. E obligatoriu. Ultima dată când Ciolacu a făcut asta (la Sectorul 5, n.r.), USR l-a dat în judecată şi a câştigat”, a spus el pentru Antena 3.

Drulă a subliniat că bucureştenii vor stabili prin vot cine va fi următorul primar al Capitalei. El a menţionat că decizia privind organizarea alegerilor aparţine „scriptic şi formal” premierului Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan este un om al legii. Normal că şi-ar fi dorit un acord în coaliţie. Dumnealui a spus-o: „E la mine, e adevărat, dar suntem într-o coaliţie”. Eu spun aşa: într-o coaliţie eşti ca să decizi dacă e 40% procentul sau 35% la organigrame. Acelea sunt decizii de oportunitate. Legea nu se poate negocia”, a precizat Drulă.

El i-a transmis şi liderului PSD, Sorin Grindeanu, că alegerile trebuie organizate, conform legii, după ce postul de primar general a devenit vacant.

„Iese odată la două zile şi spune că dacă se fac alegeri la Bucureşti, conform legii care spune că trebuie să avem alegeri, pentru că e vacant postul de primar, atunci PSD se va simţi marginalizat şi, gata, s-a rupt coaliţia. Face odată la două zile declaraţia asta. Alegerile nu se fac pentru că îi convine lui Grindeanu, lui Drulă… Se fac pentru că trebuie”, a spus deputatul USR.

El a fost întrebat cum comentează declaraţiile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a afirmat că, dacă ar fi susţinut şi de USR, ar câştiga „en fanfare” alegerile locale, în timp ce o victorie a lui Drulă ar putea fi „la limită”.

„Mie nu îmi trebuie fanfară când câştig, dacă o să câştig. Mie îmi trebuie să mă apuc de treabă, să îmi suflec mânecile, să mă bag în STB, cum m-am băgat la metrou. Să facem lucruri pentru transportul şi traficul din Bucureşti. Acestea sunt lucrurile pe care le facem. Altfel, salut poziţia domnului Ciucu, care a spus că nu putem depăşi luna noiembrie cu organizarea acestor alegeri”, a spus Drulă.