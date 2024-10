Cât a de scump a fost „divorțul” de Uniunea Europeană pentru Marea Britanie: 24 de miliarde de lire sterline, și mai are de plătit încă 6 miliarde, anunță ministrul britanic al Trezoreriei

Sir Keir Starme, premierul Marii Britanii, a fost supus presiunii publice pentru a arăta adevăratele costuri ale Brexitului după ce un ministru a confirmat că Marea Britanie a cheltuit 24 de miliarde de lire sterline pentru retragerea din UE – și mai are de plătit încă 6,4 miliarde de lire, transmite The independent.

Prim-ministrul a fost îndemnat să ordone o anchetă privind relația Marii Britanii cu blocul comunitar pentru a evalua daunele produse de Brexit și pentru a identifica oportunitățile de cooperare mai strânsă în viitor.

În timp ce Sir Keir se angajează într-o „resetare” mult mediatizată a relațiilor cu Bruxelles-ul, ministrul Trezoreriei, Tulip Siddiq, a confirmat că Marea Britanie a plătit UE 23,8 miliarde de lire sterline ca parte a acordului său de „decontare financiară”.

Pe lângă banii deja cheltuiți, Siddiq a confirmat, ca răspuns la o întrebare parlamentară, că Marea Britanie va plăti încă aproximativ 6,4 miliarde de lire sterline blocului pentru a achita obligațiile financiare preexistente ale Regatului Unit.

Cifra uluitoare a ieșit la iveală în timp ce cancelarul încearcă să strângă fonduri pentru a acoperi o „gaură neagră” de 22 de miliarde de lire sterline în finanțele Marii Britanii, avertizând miniștrii la începutul acestei săptămâni că vor urma „decizii dificile privind cheltuielile, bunăstarea și impozitele”.

Susținătorii campaniei premierului au reacționat cu furie după ce The Independent a dezvăluit suma, cerându-i lui Sir Keir să inverseze daunele provocate de Brexit prin urmărirea unor legături mai strânse cu Europa.

Deputatul SNP Stephen Gethins, care a prezentat întrebarea scrisă, a declarat: „Brexit a fost dezastruos pentru economia Regatului Unit și pentru societatea în general. Ne răpește drepturi și oportunități pe care generația mea le-a considerat de la sine înțelese, îngreunează activitatea întreprinderilor și plătim scump pentru privilegiul de a fi în afara celei mai mari piețe unice din lume.

„Nu există nicio cale către creștere sau succes economic în afara UE și, după cum arată aceste cifre, încă plătim pentru greșelile unui Brexit dur al conservatorilor pentru care nimeni nu a votat”, a adăugat el.

„Având în vedere acest lucru, mă uimește faptul că Sir Keir urmărește un Brexit conservator dur care privează serviciile publice de fonduri extrem de necesare într-un moment în care laburiștii continuă să urmărească un program de austeritate conservator”, a încheiat Gethins.

Directorul executiv al Best for Britain, Naomi Smith, a declarat pentru The Independent că „ieșirea din Uniunea Europeană nu numai că a costat Marea Britanie sume uriașe de bani, dar și creștere economică, oportunități pentru tineri, influență pe scena mondială și multe altele”

„Dar acest guvern are posibilitatea de a inversa această tendință descendentă, pornind de la un început puternic pentru a ne apropia de UE prin politici precum alinierea benefică și un program reciproc de mobilitate a tinerilor”, a ținut ea să amintească.

Și directorul executiv adjunct al grupului de campanie Mișcarea Europeană, Emma Knaggs, a declarat pentru The Independent: „Este încurajator să vedem mai multe date împărtășite cu privire la costul ieșirii Regatului Unit din UE. Cu toate acestea, rămânem în întuneric cu privire la întreaga amploare a impactului ieșirii din UE și a repercusiunilor sale asupra unor domenii precum economia, NHS, costul vieții și întreprinderile din Regatul Unit, pentru a numi doar câteva. Avem nevoie de o anchetă independentă, orientată spre viitor, privind relația Regatului Unit cu Europa, pentru a identifica aceste oportunități și a reconstrui aceste legături mai strânse.”

Prim-ministrul a vorbit în mod repetat despre eforturile sale de a reface legăturile cu blocul comunitar după ani de acrimonie sub guvernele conservatoare succesive, promițând că acest lucru va stimula creșterea economică și nivelul de trai.

El a vizitat Bruxellesul pentru prima dată de când a devenit premier pentru a se întâlni cu liderii UE în această lună, alte discuții fiind programate în toamnă și la începutul anului viitor.

Promițând să „lăsăm anii Brexitului în urmă”, Sir Keir a declarat că un program de mobilitate pentru tineri, care să le permită să lucreze și să călătorească în UE, și accesul la apele de pescuit britanice vor face parte din discuțiile în curs.

În ciuda faptului că Sir Keir a stabilit relațiile pe o bază mai pozitivă, think tank-ul Resolution Foundation a avertizat că premierul negociază cu mâinile la spate din cauza liniilor sale roșii privind piața unică și uniunea vamală.

Într-un raport publicat luna aceasta, fundația a afirmat că Sir Keir a exclus deja cele mai mari potențiale stimulente pentru economia Regatului Unit, subminându-și promisiunea de a face din creștere „prioritatea numărul unu” a guernului.

„Relațiile comerciale tensionate ale Marii Britanii cu UE au cauzat daune economice majore în ultimii ani, astfel încât o resetare are cu siguranță potențialul de a stimula creșterea”, a declarat Sophie Hale, economistul principal al Resolution Foundation.